Lakersi gostijo Utah Jazz, se bo na parket končno vrnil LeBron James?

Vrhunske predstave iz tekme v tekmo prikazuje tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić . Ljubljančan v letošnji sezoni v povprečju doseže 34,4 točke na tekmo, kar je največ med vsemi igralci v ligi NBA.

Lakersi so letošnjo sezono začeli odlično, na 14 tekmah so zbrali deset zmag in štiri poraze, kar jih trenutno uvršča na četrto mesto na lestvici zahodne konference.

Dodaten as iz rokava pa ima trener zasedbe iz Los Angelesa JJ Redick tudi v LeBronu Jamesu. 40-letnika je dolgo mučil išias, v zadnjem času pa je njegovo stanje napredovalo do te mere, da je le še vprašanje časa, kdaj bo spet zaigral s svojo ekipo. Morda bi se lahko na parket vrnil že na domači tekmi proti košarkarjem iz Utaha.

James se je v torek prvič udeležil treninga z ekipo, ob tem pa dejal, da se počuti dobro, čeprav bo moral še malo izboljšati svojo telesno pripravljenost. Potrdil je, da se želi vrniti na obračunu z Utah Jazzom, v noči na sredo pa bomo videli, ali se bo to tudi zgodilo.