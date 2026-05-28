Lakersi gradijo ekipo okoli Dončića, LeBron pa še brez jasnega odgovora

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Lakersi bodo kmalu začeli sestavljati moštvo za novo sezono, v kateri želijo znova napasti šampionski prstan. Osrednja figura ekipe bo Luka Dončić, ki je v aktualni sezoni s povprečjem 33,5 točke na tekmo najboljši strelec lige. Dončić zaradi poškodbe ni zaigral v letošnji končnici. Njegova ekipa Los Angeles Lakers je izpadla v drugem krogu, s 4:0 v zmagah so bili boljši prvaki Oklahoma City Thunder. Ob tem pa največ pozornosti vzbuja vprašanje, kaj bo storil 41-letni LeBron James.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP

Obstajajo tudi druge kadrovske dileme: Austin Reaves ima možnost podaljšanja pogodbe v vrednosti 14,8 milijona dolarjev, ki pa jo bo po vsej verjetnosti zavrnil v iskanju daljšega in donosnejšega dogovora. Odločitev bosta morala sprejeti tudi DeAndre Ayton in Marcus Smart, a največ zanimanja kroži prav okoli Jamesa.

Lakersi, cavaliersi ali upokojitev

Jamesu je pogodba potekla, zato je postal prost igralec in lahko sam odloči o svoji prihodnosti. Čeprav so se pojavila ugibanja o koncu kariere, drugi viri trdijo, da bi lahko nadaljeval tudi v svoji 24. sezoni, z željo po novih tekmah, rekordih in dosežkih. Kot najverjetnejše se omenjajo tri možnosti: obstanek pri Lakersih, vrnitev k Cleveland Cavaliersom ali upokojitev, med drugim piše ameriški ESPN.

Sam LeBron je že v pretekli sezoni dejal, da namerava igrati še eno ali dve leti, kar pomeni, da bi se lahko poslovil bodisi letos bodisi v naslednji sezoni.

LeBron James FOTO: AP

Kljub letom ostaja izjemno učinkovit. V prejšnji sezoni, pri 40 letih, je bil izbran v drugo najboljšo peterko lige, v tej sezoni pa je kot tretja napadalna opcija v povprečju dosegal 20,9 točke, 6,1 skoka in 7,2 podaje ob več kot 50-odstotnem metu iz igre.

Plača in ambicije

Po navedbah medijev bi bil LeBron pripravljen pristati na nekoliko nižjo plačo, če bi ostal pri Lakersih, medtem ko bi od Clevelanda, ki je v tej sezoni igral v finalu vzhodne konference, zahteval maksimalno pogodbo, nadaljuje ESPN.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V primeru nadaljevanja kariere naj bi James iskal predvsem konkurenčen projekt, ki bi mu omogočil boj za peti šampionski prstan. Ni pa izključena niti možnost upokojitve, še posebej po informacijah iz njegovega kroga, da si ne želi poslovilne turneje.

Kariera, ki jo bo težko ponoviti

Med številnimi rekordi, ki jih je James dosegel v ligi NBA, izstopa dejstvo, da je najboljši strelec v zgodovini lige – tako v rednem delu (43.440 točk) kot v končnici (8521 točk). LeBron James je v NBA vstopil leta 2003 kot prvi izbor nabora in kariero začel pri Cleveland Cavaliersih.

Po odhodu in dveh naslovih z Miami Heatom se je vrnil v Ohio, kjer je leta 2016 Cavaliersom priboril zgodovinski naslov proti Golden State Warriorsom. Ti so v tisti sezoni zabeležili izkupiček 73-9 in v finalu vodili že s 3:1.

LeBron James v dresu clevelanda. Je možna vrnitev h kavalirjem? FOTO: AP

Pri Lakersih igra od leta 2018, z njimi pa je osvojil en naslov prvaka lige NBA in še naslov v NBA pokalu.