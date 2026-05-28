Lakersi gradijo ekipo okoli Dončića, LeBron pa še brez jasnega odgovora

Lakersi bodo kmalu začeli sestavljati moštvo za novo sezono, v kateri želijo znova napasti šampionski prstan. Osrednja figura ekipe bo Luka Dončić, ki je v aktualni sezoni s povprečjem 33,5 točke na tekmo najboljši strelec lige. Dončić zaradi poškodbe ni zaigral v letošnji končnici. Njegova ekipa Los Angeles Lakers je izpadla v drugem krogu, s 4:0 v zmagah so bili boljši prvaki Oklahoma City Thunder. Ob tem pa največ pozornosti vzbuja vprašanje, kaj bo storil 41-letni LeBron James.
Obstajajo tudi druge kadrovske dileme: Austin Reaves ima možnost podaljšanja pogodbe v vrednosti 14,8 milijona dolarjev, ki pa jo bo po vsej verjetnosti zavrnil v iskanju daljšega in donosnejšega dogovora. Odločitev bosta morala sprejeti tudi DeAndre Ayton in Marcus Smart, a največ zanimanja kroži prav okoli Jamesa.
Lakersi, cavaliersi ali upokojitev
Jamesu je pogodba potekla, zato je postal prost igralec in lahko sam odloči o svoji prihodnosti. Čeprav so se pojavila ugibanja o koncu kariere, drugi viri trdijo, da bi lahko nadaljeval tudi v svoji 24. sezoni, z željo po novih tekmah, rekordih in dosežkih. Kot najverjetnejše se omenjajo tri možnosti: obstanek pri Lakersih, vrnitev k Cleveland Cavaliersom ali upokojitev, med drugim piše ameriški ESPN.
Sam LeBron je že v pretekli sezoni dejal, da namerava igrati še eno ali dve leti, kar pomeni, da bi se lahko poslovil bodisi letos bodisi v naslednji sezoni.
Kljub letom ostaja izjemno učinkovit. V prejšnji sezoni, pri 40 letih, je bil izbran v drugo najboljšo peterko lige, v tej sezoni pa je kot tretja napadalna opcija v povprečju dosegal 20,9 točke, 6,1 skoka in 7,2 podaje ob več kot 50-odstotnem metu iz igre.
Plača in ambicije
Po navedbah medijev bi bil LeBron pripravljen pristati na nekoliko nižjo plačo, če bi ostal pri Lakersih, medtem ko bi od Clevelanda, ki je v tej sezoni igral v finalu vzhodne konference, zahteval maksimalno pogodbo, nadaljuje ESPN.
V primeru nadaljevanja kariere naj bi James iskal predvsem konkurenčen projekt, ki bi mu omogočil boj za peti šampionski prstan. Ni pa izključena niti možnost upokojitve, še posebej po informacijah iz njegovega kroga, da si ne želi poslovilne turneje.
Kariera, ki jo bo težko ponoviti
Med številnimi rekordi, ki jih je James dosegel v ligi NBA, izstopa dejstvo, da je najboljši strelec v zgodovini lige – tako v rednem delu (43.440 točk) kot v končnici (8521 točk). LeBron James je v NBA vstopil leta 2003 kot prvi izbor nabora in kariero začel pri Cleveland Cavaliersih.
Po odhodu in dveh naslovih z Miami Heatom se je vrnil v Ohio, kjer je leta 2016 Cavaliersom priboril zgodovinski naslov proti Golden State Warriorsom. Ti so v tisti sezoni zabeležili izkupiček 73-9 in v finalu vodili že s 3:1.
Pri Lakersih igra od leta 2018, z njimi pa je osvojil en naslov prvaka lige NBA in še naslov v NBA pokalu.
Status prostega igralca v ligi NBA označuje igralca, čigar pogodba z ekipo se je iztekla, kar mu omogoča, da postane svoboden na trgu in podpiše novo pogodbo s katerim koli moštvom v ligi. Obstajata dve glavni vrsti: neomejeni prosti igralci, ki se lahko prosto dogovarjajo z vsemi ekipami, in omejeni prosti igralci, kjer ima trenutna ekipa igralca pravico izenačiti ponudbo drugega moštva in ga tako zadržati v svojem moštvu.
Nabor lige NBA je letni dogodek, na katerem moštva izbirajo nove igralce, ki vstopajo v ligo, običajno iz univerzitetnih programov v ZDA ali mednarodnih profesionalnih lig. Sistem je zasnovan tako, da ekipam z najslabšim izkupičkom zmag v pretekli sezoni omogoči prvo izbiro, kar pomaga pri uravnoteženju kakovosti med moštvi in preprečuje, da bi le najbogatejše ekipe vedno dobile najboljše mlade talente.
Šampionski prstan je prestižna nagrada, ki jo v ligi NBA prejmejo vsi člani zmagovalne ekipe po osvojitvi naslova prvaka. Poleg pokala Larryja O'Briena, ki ga prejme organizacija, je prstan osebni simbol dosežka, ki ga igralci, trenerji in osebje nosijo kot trajen spomin na zmago v finalu lige. Prstani so pogosto izdelani iz dragocenih materialov, kot so zlato in diamanti, in so postali kulturni simbol uspeha v profesionalni košarki.
