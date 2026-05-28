Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi gradijo ekipo okoli Dončića, LeBron pa še brez jasnega odgovora

Los Angeles, 28. 05. 2026 11.13 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
LeBron James in Luka Dončić

Los Angeles Lakers se pripravljajo na oblikovanje ekipe, s katero bodo napadli naslov prvaka lige NBA, pri čemer naj bi igro gradili okoli Luka Dončića. Največ vprašanj pa, kot še poroča ameriški ESPN, sproža prihodnost LeBrona Jamesa, ki po izteku pogodbe ostaja brez jasnega odgovora glede nadaljevanja kariere. Bo ostal v mestu angelov, bo okrepil kakšno drugo ekipo ali pa bo končal kariero?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakersi bodo kmalu začeli sestavljati moštvo za novo sezono, v kateri želijo znova napasti šampionski prstan. Osrednja figura ekipe bo Luka Dončić, ki je v aktualni sezoni s povprečjem 33,5 točke na tekmo najboljši strelec lige. Dončić zaradi poškodbe ni zaigral v letošnji končnici. Njegova ekipa Los Angeles Lakers je izpadla v drugem krogu, s 4:0 v zmagah so bili boljši prvaki Oklahoma City Thunder. Ob tem pa največ pozornosti vzbuja vprašanje, kaj bo storil 41-letni LeBron James.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: AP

Obstajajo tudi druge kadrovske dileme: Austin Reaves ima možnost podaljšanja pogodbe v vrednosti 14,8 milijona dolarjev, ki pa jo bo po vsej verjetnosti zavrnil v iskanju daljšega in donosnejšega dogovora. Odločitev bosta morala sprejeti tudi DeAndre Ayton in Marcus Smart, a največ zanimanja kroži prav okoli Jamesa.

Lakersi, cavaliersi ali upokojitev

Jamesu je pogodba potekla, zato je postal prost igralec in lahko sam odloči o svoji prihodnosti. Čeprav so se pojavila ugibanja o koncu kariere, drugi viri trdijo, da bi lahko nadaljeval tudi v svoji 24. sezoni, z željo po novih tekmah, rekordih in dosežkih. Kot najverjetnejše se omenjajo tri možnosti: obstanek pri Lakersih, vrnitev k Cleveland Cavaliersom ali upokojitev, med drugim piše ameriški ESPN.

Preberi še NBA legenda: Dončić si ni zaslužil mesta v najboljši peterki lige

Sam LeBron je že v pretekli sezoni dejal, da namerava igrati še eno ali dve leti, kar pomeni, da bi se lahko poslovil bodisi letos bodisi v naslednji sezoni.

LeBron James
LeBron James
FOTO: AP

Kljub letom ostaja izjemno učinkovit. V prejšnji sezoni, pri 40 letih, je bil izbran v drugo najboljšo peterko lige, v tej sezoni pa je kot tretja napadalna opcija v povprečju dosegal 20,9 točke, 6,1 skoka in 7,2 podaje ob več kot 50-odstotnem metu iz igre.

Plača in ambicije

Po navedbah medijev bi bil LeBron pripravljen pristati na nekoliko nižjo plačo, če bi ostal pri Lakersih, medtem ko bi od Clevelanda, ki je v tej sezoni igral v finalu vzhodne konference, zahteval maksimalno pogodbo, nadaljuje ESPN

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V primeru nadaljevanja kariere naj bi James iskal predvsem konkurenčen projekt, ki bi mu omogočil boj za peti šampionski prstan. Ni pa izključena niti možnost upokojitve, še posebej po informacijah iz njegovega kroga, da si ne želi poslovilne turneje.

Kariera, ki jo bo težko ponoviti

Med številnimi rekordi, ki jih je James dosegel v ligi NBA, izstopa dejstvo, da je najboljši strelec v zgodovini lige – tako v rednem delu (43.440 točk) kot v končnici (8521 točk). LeBron James je v NBA vstopil leta 2003 kot prvi izbor nabora in kariero začel pri Cleveland Cavaliersih. 

Preberi še V New Yorku cene vstopnic za ogled finala lige NBA dosegajo vrtoglavo raven

Po odhodu in dveh naslovih z Miami Heatom se je vrnil v Ohio, kjer je leta 2016 Cavaliersom priboril zgodovinski naslov proti Golden State Warriorsom. Ti so v tisti sezoni zabeležili izkupiček 73-9 in v finalu vodili že s 3:1.

LeBron James v dresu clevelanda. Je možna vrnitev h kavalirjem?
LeBron James v dresu clevelanda. Je možna vrnitev h kavalirjem?
FOTO: AP

Pri Lakersih igra od leta 2018, z njimi pa je osvojil en naslov prvaka lige NBA in še naslov v NBA pokalu.

Razlagalnik

Status prostega igralca v ligi NBA označuje igralca, čigar pogodba z ekipo se je iztekla, kar mu omogoča, da postane svoboden na trgu in podpiše novo pogodbo s katerim koli moštvom v ligi. Obstajata dve glavni vrsti: neomejeni prosti igralci, ki se lahko prosto dogovarjajo z vsemi ekipami, in omejeni prosti igralci, kjer ima trenutna ekipa igralca pravico izenačiti ponudbo drugega moštva in ga tako zadržati v svojem moštvu.

Nabor lige NBA je letni dogodek, na katerem moštva izbirajo nove igralce, ki vstopajo v ligo, običajno iz univerzitetnih programov v ZDA ali mednarodnih profesionalnih lig. Sistem je zasnovan tako, da ekipam z najslabšim izkupičkom zmag v pretekli sezoni omogoči prvo izbiro, kar pomaga pri uravnoteženju kakovosti med moštvi in preprečuje, da bi le najbogatejše ekipe vedno dobile najboljše mlade talente.

Šampionski prstan je prestižna nagrada, ki jo v ligi NBA prejmejo vsi člani zmagovalne ekipe po osvojitvi naslova prvaka. Poleg pokala Larryja O'Briena, ki ga prejme organizacija, je prstan osebni simbol dosežka, ki ga igralci, trenerji in osebje nosijo kot trajen spomin na zmago v finalu lige. Prstani so pogosto izdelani iz dragocenih materialov, kot so zlato in diamanti, in so postali kulturni simbol uspeha v profesionalni košarki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka nba lakers lebron dončić

Dva podaljška na otvoritvi finala: 'Želimo si še več takšnih tekem'

24ur.com Ali prihod Dončića prinaša odhod Jamesa?
24ur.com Lastnica Lakersov namignila: LeBron se morda ne bo vrnil
24ur.com Bo Dončić moči združil z enim prvih zvezdnikov lige NBA?
24ur.com James znova na parketu: bo samooklicani kralj 'potegnil' še eno sezono?
24ur.com Konec sezone za poškodovanega Davisa? Ne, če bo znova zamenjan
24ur.com Po Irvingu še Davis? Je košarkar, ki je zamenjal Dončića, že zaključil sezono?
24ur.com Primer LeBron James: bo ostal, bo odšel? Menedžer trdi, da v vrsti stojijo štirje klubi
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
28. 05. 2026 12.10
Oni dejansko mislijo graditi ekipo okoli Austina, ampak tega ne upajo javno povedat, ker je Luka tisti, ki je na njihovo žalost glavna marketinška atrakcija in glavni zvezdnik te ekipe.
Odgovori
-2
0 2
odlekiran
28. 05. 2026 12.07
Ekipo okoli Dončića??? Najbrž je mišljeno opazovalce “MVPja”.
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
Portal
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Umrl igralec, ki ga poznamo iz priljubljene modne serije
Umrl igralec, ki ga poznamo iz priljubljene modne serije
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
cekin
Portal
Kako z 200 evrov več na mesec spremenite svojo finančno situacijo
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Viralna sladica iz ponve, pripravljena v manj kot pol ure
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725