Zgodba se razvija

Lakersi imajo novega ostrostrelca, Antetokounmpo ostaja pri Bucksih

Los Angeles, 05. 02. 2026 19.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Luke Kennard

V košarkarski Ligi NBA se bo ob 21. uri po slovenskem času zaključilo obdobje za sklepanje poslov. V zadnjih urah je Luka Dončić dobil novega soigralca. Ekipi iz mesta angelov se je pridružil Luke Kennard, moštvo pa je zapustil Gabe Vincent. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo, kot vse kaže, ostal pri Bucksih.

Luke Kennard ima v letošnji sezoni najboljši odstotek meta za tri točke (49,7) v Ligi NBA, kljub tej statistiki pa je potrebno izpostaviti, da ne gre za igralca vrhunskega nivoja. 29-letni ameriški ostrostrelec je v tej sezoni za Atlanta Hawkse odigral 46 obračunov, na katerih je v povprečju na tekmo beležil 7,9 točke, 2,2 skoka in 2,1 podaje. Kariero je začel v Detroitu pri Pistonsih, kasneje pa igral še za Clipperse in Grizzliese. Jezerniki so se v zameno zanj odrekli Gabu Vincentu in izboru v drugi rundi nabora novincev leta 2032.

Nekateri ameriški mediji poročajo, da bi Lakersi utegnili narediti še kakšno menjavo.

Luke Kennard
Luke Kennard
FOTO: AP

Veliko se je govorilo, da bo eden največjih zvezdnikov lige Giannis Antetokounmpo pred koncem roka za menjave našel novega delodajalca. Milwaukee Bucksi so Grka izbrali na naboru leta 2013, tudi v preostanku sezone pa bo igral za ekipo, ki je leta 2021 osvojila ligo. 31-letnik naj bi z nadaljevanjem iskanja novega moštva nadaljeval poleti.

Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo
FOTO: Profimedia
