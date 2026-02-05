Lakersi imajo novega ostrostrelca, Antetokounmpo ostaja pri Bucksih

Luke Kennard ima v letošnji sezoni najboljši odstotek meta za tri točke (49,7) v Ligi NBA, kljub tej statistiki pa je potrebno izpostaviti, da ne gre za igralca vrhunskega nivoja. 29-letni ameriški ostrostrelec je v tej sezoni za Atlanta Hawkse odigral 46 obračunov, na katerih je v povprečju na tekmo beležil 7,9 točke, 2,2 skoka in 2,1 podaje. Kariero je začel v Detroitu pri Pistonsih, kasneje pa igral še za Clipperse in Grizzliese. Jezerniki so se v zameno zanj odrekli Gabu Vincentu in izboru v drugi rundi nabora novincev leta 2032.
Nekateri ameriški mediji poročajo, da bi Lakersi utegnili narediti še kakšno menjavo.
Veliko se je govorilo, da bo eden največjih zvezdnikov lige Giannis Antetokounmpo pred koncem roka za menjave našel novega delodajalca. Milwaukee Bucksi so Grka izbrali na naboru leta 2013, tudi v preostanku sezone pa bo igral za ekipo, ki je leta 2021 osvojila ligo. 31-letnik naj bi z nadaljevanjem iskanja novega moštva nadaljeval poleti.
