Lakersi imajo novega ostrostrelca, Antetokounmpo ostaja pri Bucksih

Luke Kennard ima v letošnji sezoni najboljši odstotek meta za tri točke (49,7) v Ligi NBA, kljub tej statistiki pa je potrebno izpostaviti, da ne gre za igralca vrhunskega nivoja. 29-letni ameriški ostrostrelec je v tej sezoni za Atlanta Hawkse odigral 46 obračunov, na katerih je v povprečju na tekmo beležil 7,9 točke, 2,2 skoka in 2,1 podaje. Kariero je začel v Detroitu pri Pistonsih, kasneje pa igral še za Clipperse in Grizzliese. Jezerniki so se v zameno zanj odrekli Gabu Vincentu in izboru v drugi rundi nabora novincev leta 2032.

Nekateri ameriški mediji poročajo, da bi Lakersi utegnili narediti še kakšno menjavo.