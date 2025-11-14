Svetli način
Košarka

Po visokem porazu Lakersi in Dončić nadaljujejo niz gostovanj

New Orleans, 14. 11. 2025 21.00 | Posodobljeno pred 40 minutami

Po bolečem soočenju z realnostjo in visokem porazu proti Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers nadaljujejo niz gostujočih tekem z obračunom proti New Orleans Pelicans, ki hkrati šteje tudi kot tekma pokala NBA. Za Lakerse je to četrto gostovanje v nizu, doslej so bili uspešni le enkrat.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Profimedia

Lakersi so doživeli hud poraz z 92:121 proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob porazu dosegel 19 točk, najmanj v letošnji sezoni, Austin Reaves pa je prav tako končal pri sezonskem minimumu 13 točk. Običajno razpoloženi strelski dvojec je metal skromno.

Kljub dobremu začetku sezone - osem zmag in štirje porazi - imajo Lakersi še veliko za pokazati, če želijo doseči raven Oklahome, ki trenutno deluje kot najboljša ekipa lige.

Austin Reaves in Luka Dončić
Austin Reaves in Luka Dončić FOTO: Profimedia

"Če povem neposredno – razbili so nas," je dejal Reaves. "Pred nami je še veliko košarke. Verjamemo, da lahko pridemo na to raven. A tokrat nismo bili niti blizu."

LeBron James, ki manjka zaradi težav z išiasom, je blizu povratka. Medtem ko je ekipa v New Orleansu, James trenira s podružnico moštva v G-ligi, v ekipo Lakers pa bi se lahko vrnil prihodnji teden, ko se vračajo v mesto angelov.

Pelicansi imajo še več skrbi, saj so sredi niza treh zaporednih porazov, zaradi katerih so padli na zadnje mesto zahodne konference. Težave z zdravjem se pri New Orleansu nadaljujejo - manjkajo Zion Williamson, Dejounte Murray in Jordan Poole.

