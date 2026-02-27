Naslovnica
Košarka

Lakersi kljub 41 točkam Dončića poraženi še tretjič zapored

Los Angeles, 27. 02. 2026 05.11 pred 3 urami 2 min branja 13

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na petek gostovali pri oslabljeni zasedbi Phoenix Suns in doživeli še tretji zaporedni poraz (113:110). Tekmo je s trojko devet desetink pred koncem odločil Royce O'Neale in tako povzročil nove skrbi vse bolj nezadovoljnemu strategu jezernikov JJ Redicku. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil daleč najučinkovitejši posameznik dvoboja z 41 točkami, osmimi skoki in osmimi podajami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obračun v Mortgage Matchup Centru v Phoenixu so bolje odprli domači košarkarji, ki so kljub zdesetkani zasedbi - že nekaj časa sta namreč odsotna glavna zvezdnika Devin Booker (kolk) in Dillon Brooks (zlom roke) - hitro ušli na +8 (17:9). 

Pri soncih sta skozi celotno tekmo najbolj izstopala Grayson Allen (28 točk) in Collin Gillespie (21), a pravi junak ob tesni zmagi je postal Royce O'Neale, ki je s trojko devet desetink pred koncem odločil srečanje (113:110). Gostje iz Kalifornije so sicer hitro našli rezultatski priključek in do konca uvodne četrtine obrnili potek dogodkov na igrišču za vodstvo s petimi točkami razlike (22:27).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Phoenix je v 15. minuti po trojki Amirja Coffeyja znova prešel v vodstvo (30:29) znova prešel v minimalno vodstvo, ki ga do odhoda na veliki odmor kljub dobri igri ni uspel oplemenititi z višjo razliko. Moštvi sta bili po 24 minutah igre rezultatsko poravnani (49:49), prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov lige NBA Luka Dončić pa je imel do tega trenutka 16 točk na svojem računu.

Delni izid 11:0 na začetku zadnje četrtine usoden za Lakerse

Tudi tretji del igre nobenemu od tekmecev ni prinesel otipljivejšega vodstva. V tem času je Dončić dodal še 14 točk, ki pa tokrat ni imel izrazitejše pomoči s strani svojih soigralcev. Znova se je v igro jezernikov prikradlo veliko število napačnih odločitev v napadu, medtem ko je igra v obrambi že od začetka sezone glavna težava varovancev trenerja JJ Redicka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moštvi sta v zadnjo četrtino vstopili pri izenačenem izidu 80:80. Od minimalne prednosti Lakersov pri 85:86 so domači z delnim izidom 11:0 ušli na +10 (96:86), ko je bil Redick prisiljen vzeti minuto odmora. Gostje so zahvaljujoč Dončiću in njegovim devetim zaporednim točkam znova ujeli rezultatski priključek (103:101), po trojki Austina Reavesa minuto pred koncem pa izid poravnali na 108:108.

LeBron James je po košu O'Neala 23 sekund pred koncem z novima točkama izid znova izenačil na 110:110, v zadnjem napadu na srečanju pa je zmagovalca kot že rečeno s trojko odločil večkrat omenjeni O'Neale. Pri Lakersih so dvomestno število točk dosegli še James (15), Reaves (14), Marcus Smart (13) in Jake Laravia (11).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, izid:
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30)
(Luka Dončić: 41 točk, 8 skokov in 8 podaj za Los Angeles Lakers).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers phoenix suns luka dončić

Omić pred obračunoma s Čehi: Narediti moramo vse za zmago

