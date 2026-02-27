Lakersi kljub 41 točkam Dončića poraženi še tretjič zapored

Obračun v Mortgage Matchup Centru v Phoenixu so bolje odprli domači košarkarji, ki so kljub zdesetkani zasedbi - že nekaj časa sta namreč odsotna glavna zvezdnika Devin Booker (kolk) in Dillon Brooks (zlom roke) - hitro ušli na +8 (17:9).
Pri soncih sta skozi celotno tekmo najbolj izstopala Grayson Allen (28 točk) in Collin Gillespie (21), a pravi junak ob tesni zmagi je postal Royce O'Neale, ki je s trojko devet desetink pred koncem odločil srečanje (113:110). Gostje iz Kalifornije so sicer hitro našli rezultatski priključek in do konca uvodne četrtine obrnili potek dogodkov na igrišču za vodstvo s petimi točkami razlike (22:27).
Phoenix je v 15. minuti po trojki Amirja Coffeyja znova prešel v vodstvo (30:29) znova prešel v minimalno vodstvo, ki ga do odhoda na veliki odmor kljub dobri igri ni uspel oplemenititi z višjo razliko. Moštvi sta bili po 24 minutah igre rezultatsko poravnani (49:49), prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov lige NBA Luka Dončić pa je imel do tega trenutka 16 točk na svojem računu.
Delni izid 11:0 na začetku zadnje četrtine usoden za Lakerse
Tudi tretji del igre nobenemu od tekmecev ni prinesel otipljivejšega vodstva. V tem času je Dončić dodal še 14 točk, ki pa tokrat ni imel izrazitejše pomoči s strani svojih soigralcev. Znova se je v igro jezernikov prikradlo veliko število napačnih odločitev v napadu, medtem ko je igra v obrambi že od začetka sezone glavna težava varovancev trenerja JJ Redicka.
Moštvi sta v zadnjo četrtino vstopili pri izenačenem izidu 80:80. Od minimalne prednosti Lakersov pri 85:86 so domači z delnim izidom 11:0 ušli na +10 (96:86), ko je bil Redick prisiljen vzeti minuto odmora. Gostje so zahvaljujoč Dončiću in njegovim devetim zaporednim točkam znova ujeli rezultatski priključek (103:101), po trojki Austina Reavesa minuto pred koncem pa izid poravnali na 108:108.
LeBron James je po košu O'Neala 23 sekund pred koncem z novima točkama izid znova izenačil na 110:110, v zadnjem napadu na srečanju pa je zmagovalca kot že rečeno s trojko odločil večkrat omenjeni O'Neale. Pri Lakersih so dvomestno število točk dosegli še James (15), Reaves (14), Marcus Smart (13) in Jake Laravia (11).
Liga NBA, izid:
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30)
(Luka Dončić: 41 točk, 8 skokov in 8 podaj za Los Angeles Lakers).
