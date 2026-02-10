Naslovnica
Košarka

Lakersi kljub dobri igri poraženi proti Oklahomi

Los Angeles, 10. 02. 2026 05.31 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Austin Reaves

Košarkarji Los Angeles Lakers so ob odsotnosti svoje prve violine Luke Dončića vezali dve zaporedni zmagi, k temu dodali še eno pred tem za skupno tri v vrsto za nekoliko lepši pogled na lestvico zahodne konference, kjer v zelo zgoščeni konkurenci trenutno zasedajo 5. mesto. V noči na torek so varovanci JJ Redicka gostili aktualnega prvaka iz Oklahome in kljub dobri igri na koncu morali priznati premoč branilcem naslova, ki so slavili s 110:119.

V zelo izenačeni uvodni četrtini si nobeno od moštev ni uspelo priigrati otipljivejše prednosti. Moštvi sta se ves čas izmenjevali v minimalnem vodstvu, šele v zaključku tega dela igre so gostje iz Oklahome po košu Alexa Carusa ušli na +5 (26:31).

Odlični organizator igre Austin Reaves je s pomočjo zimzelenega LeBrona Jamesa ob odsotnosti prvega zvezdnika jezernikov Luke Dončića prevzel največji del bremena igre v napadu. Z njegovima zaključnima točkama so domači prvo četrtino končali z minimalnim zaostankom (30:31). Do izida 38:38, za katerega je s košem poskrbel James, so 17-kratni prvaki lige NBA še uspeli držati priključek z branilci naslova, nato pa je sledil napadalni mrk domačih.

Luka Dončić je izpustil zadnji dve tekmi zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice.
FOTO: AP

Od zaostanka -14 do vodstva s +5 v tretji četrtini

Od 15. minute pa vse do odhoda na veliki odmor so pri gostih vse vajeti igre v rokah držali Isaiah Joe, Jalen Williams in Cason Wallace, ki so z raznovrstno igro v napadi izvrstno razigravali svoja visoka košarkarja Cheta Holmgrena in Isaiaha Hartensteina.Oklahoma je z delnim izidom 0:14 sredi druge četrtine ušla na +14 (38:52), kar ni več izpustila iz rok. Prednost gostov ob polčasu je znašala +9 (58:67). 

Druščina iz Oklahome je še v 26. minuti tekme držala v rokah vodstvo s +11 (63:74), nato pa je sledil odgovor Lakersov z delnim izidom 7:0 za rezultatski priključek na 70:74. V napadu so se pri domačih ob že omenjenima Reavesu in Jamesu prebudili še Jake LaRavia, izkušeni Marcus Smart in center Jaxson Hayes. S čvrsto obrambo in hitrejšim pretokom žoge v napadu so varovanci trenerja JJ Redicka povzročali veliko preglavic sicer odlični obrambi Oklahome.

Po štirih zaporednih točkah Jamesa so domači v 32. minuti prvič ušli tekmecu na malce višjo razliko +8 (85:77). Po minuti odmora so gostje znova vzpostavili ravnotežje v igri in po trojki Carusa v zadnjem napadu pred zadnjo četrtino tekme znova prešli v vodstvo (91:93).

Zadnji del igre so Lakersi odprli s trojko Smarta za vnovično vodstvo s 94:93. Praktično skozi ves čas sta se tekmeca izmenjevala v minimalnem vodstvu, vse do vstopa v zadnji dve minuti tekme, ko so prvaki iz Oklahome ušli na +5 (99:104, 101:106), po trojki Williamsa pa celo na +8 (101:109), kar je bržkone tehtnico dokončno prevesilo na stran varovancev Marka Daigneaulta. Slednji so slavili s 110:119.

Pri domačih sta največ točk prispevala James (22) in Smart (19), pri gostih pa Williams (23) in Joe (19).

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26)
(Luka Dončić zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice ne igra za Los Angeles Lakers).

košarka liga nba los angeles lakers oklahoma city thunder luka dončić

