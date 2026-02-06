Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi kljub poškodbi Dončića do pomembne zmage

Los Angeles, 06. 02. 2026 05.31 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Prvič po 19. januarju so se košarkarji Los Angeles Lakersov vrnili v svojo Crypto.com Areno, kjer so po preobratu v drugem polčasu premagali neugodno zasedbo Philadelphie 76ers s 119:115. Luka Dončić je do odhoda s parketa zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice dobre tri minute pred koncem polčasa dosegel 10 točk ter ob tem zbral še štiri skoke in dve podaji. Daleč najboljši posameznik tekme je bil Austin Reaves s 35 točkami, pri gostih pa je blestel Joel Embiid (35).

V taboru 17-kratnih prvakov lige NBA so pred dvobojem s 76ersi opozarjali na nadarjene posameznike v vrstah tokratnih tekmecev, a očitno besede glavnega trenerja JJ Redicka niso obrodile sadov.

Gostje iz Philadelphie so že v zgodnji fazi tekme prvič ušli na dvomestno prednost ob polovici prve četrtine (10:20), ko je bil uspešen neustavljivi Joel Embiid. Slednji je skozi celoten prvi polčas predstavljal nerešljivo uganko za vnovič zelo slabo obrambo domačega moštva. Glede na prikazano v uvodnih 12 minutah tekme je bila razlika šestih točk v korist 76ersov še zelo znosna za jezernike, za katere je slovenski zvezdnik Luka Dončić v tem času prispeval osem točk. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domači košarkarji so v uvodnih minutah druge četrtine na kratko uspeli vzpostaviti ravnotežje na igrišču in se povsem približati nasprotniku (32:34), ki pa je v naslednjih nekaj napadih z delnim izidom 0:6 znova ušel na nekoliko varnejšo razliko. Embiid je bil še naprej izjemno razpoložen za igro, medtem ko je pri domačih po poškodbi Dončića, ki se ni več vrnil na parket, vajeti igre v svoje roke prevzel povratnik po več kot enomesečni odsotnosti Austin Reaves

Največja težava v igri Lakersov je bilo poleg porozne obrambe tudi kar 13 izgubljenih žog, od katerih se je pod tri v uvodni četrtini podpisal tudi Dončić. Ta je tri minute pred koncem prveg polčasa vidno nejevoljen odšepal z igrišča in se tudi v nadaljevanju ni več vrnil v igro. Gostje pa so na glavni odmor odšli s prednostjo osmih točk (51:59).

Luka Dončić je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice že pred koncem prvega polčasa zapustil parket in se ni več vrnil v igro.
Luka Dončić je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice že pred koncem prvega polčasa zapustil parket in se ni več vrnil v igro.
FOTO: Profimedia

Neustavljivi Reaves vrnil Lakerse v igro

Philadelphia je tudi v uvodnih minutah tretje četrtine povsem prevladovala v Crypto.com Areni. Z vnovičnim delnim izidiom 0:6 so gostje ušli na dvomestno prednost (51:65), nakar je sledila minuta odmora besnega Redicka. Domači so vendarle strnili svoje vrste in se od zaostanka z -9 (74:83) dobre tri minute pred koncem tretje četrtine z delnim izidom 7:0 povem vrnili v igro (81:83).

Pred vstopom v zadnji del igre je semafor kazal izid 85:87 za 76erse, tedaj pa je na sceno stopil Reaves, ki je s pravo simultanko obrnil potek dogodkov na igrišču. Precej boljša igra v obrambi in raznovrstnejši napad je košarkarjem v vijoličasto-zlatih dresih hitro prinesel prvo otipljivejšo prednost na tekmi (93:87). Ko so se Reavesu v napadu priključili še Jake Laravia, Rui Hachimura, Deandre Ayton in LeBron James so domači dobre tri minute pred koncem srečanja ušli na +13 (106:93).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko se je že zdelo, da so jezerniki dokončno strli odpr žilavega tekmeca, se je ta po nekaj uspešnih napadih in drugi strani zgrešenih metih domačega moštva znova vrnil v igro. Dobre pol minute pred koncem so imeli Lakersi le še štiri točke naskoka (117:113). Toda na koncu so vendarle prevladale izkušnje 17-kratnih prvakov lige NBA za pomembno zmago s 119:115.

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)
(Luka Dončić: 10 točk, 4 skoki in 2 podaji do poškodbe za Los Angeles Lakers).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka liga nba los angeles lakers philadelphia 76ers luka dončić

Ljubljanski košarkarji po novi zmagi ostajajo v boju za drugo mesto

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527