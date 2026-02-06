Lakersi kljub poškodbi Dončića do pomembne zmage

V taboru 17-kratnih prvakov lige NBA so pred dvobojem s 76ersi opozarjali na nadarjene posameznike v vrstah tokratnih tekmecev, a očitno besede glavnega trenerja JJ Redicka niso obrodile sadov. Gostje iz Philadelphie so že v zgodnji fazi tekme prvič ušli na dvomestno prednost ob polovici prve četrtine (10:20), ko je bil uspešen neustavljivi Joel Embiid. Slednji je skozi celoten prvi polčas predstavljal nerešljivo uganko za vnovič zelo slabo obrambo domačega moštva. Glede na prikazano v uvodnih 12 minutah tekme je bila razlika šestih točk v korist 76ersov še zelo znosna za jezernike, za katere je slovenski zvezdnik Luka Dončić v tem času prispeval osem točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Domači košarkarji so v uvodnih minutah druge četrtine na kratko uspeli vzpostaviti ravnotežje na igrišču in se povsem približati nasprotniku (32:34), ki pa je v naslednjih nekaj napadih z delnim izidom 0:6 znova ušel na nekoliko varnejšo razliko. Embiid je bil še naprej izjemno razpoložen za igro, medtem ko je pri domačih po poškodbi Dončića, ki se ni več vrnil na parket, vajeti igre v svoje roke prevzel povratnik po več kot enomesečni odsotnosti Austin Reaves. Največja težava v igri Lakersov je bilo poleg porozne obrambe tudi kar 13 izgubljenih žog, od katerih se je pod tri v uvodni četrtini podpisal tudi Dončić. Ta je tri minute pred koncem prveg polčasa vidno nejevoljen odšepal z igrišča in se tudi v nadaljevanju ni več vrnil v igro. Gostje pa so na glavni odmor odšli s prednostjo osmih točk (51:59).

Luka Dončić je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice že pred koncem prvega polčasa zapustil parket in se ni več vrnil v igro. FOTO: Profimedia

Neustavljivi Reaves vrnil Lakerse v igro

Philadelphia je tudi v uvodnih minutah tretje četrtine povsem prevladovala v Crypto.com Areni. Z vnovičnim delnim izidiom 0:6 so gostje ušli na dvomestno prednost (51:65), nakar je sledila minuta odmora besnega Redicka. Domači so vendarle strnili svoje vrste in se od zaostanka z -9 (74:83) dobre tri minute pred koncem tretje četrtine z delnim izidom 7:0 povem vrnili v igro (81:83). Pred vstopom v zadnji del igre je semafor kazal izid 85:87 za 76erse, tedaj pa je na sceno stopil Reaves, ki je s pravo simultanko obrnil potek dogodkov na igrišču. Precej boljša igra v obrambi in raznovrstnejši napad je košarkarjem v vijoličasto-zlatih dresih hitro prinesel prvo otipljivejšo prednost na tekmi (93:87). Ko so se Reavesu v napadu priključili še Jake Laravia, Rui Hachimura, Deandre Ayton in LeBron James so domači dobre tri minute pred koncem srečanja ušli na +13 (106:93).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ko se je že zdelo, da so jezerniki dokončno strli odpr žilavega tekmeca, se je ta po nekaj uspešnih napadih in drugi strani zgrešenih metih domačega moštva znova vrnil v igro. Dobre pol minute pred koncem so imeli Lakersi le še štiri točke naskoka (117:113). Toda na koncu so vendarle prevladale izkušnje 17-kratnih prvakov lige NBA za pomembno zmago s 119:115. Liga NBA, izid:

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)

(Luka Dončić: 10 točk, 4 skoki in 2 podaji do poškodbe za Los Angeles Lakers).