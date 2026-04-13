Lakersi kljub zmagi nad Utahom po rednem delu sezone četrti

Lakersi niso imeli nobenih težav z Utahom, obenem pa so 17-kratni prvaki lige NBA z nestrpnostjo pričakovali novice iz San Antonia, kjer sta se pomerili drugo- in tretjeuvrščeno moštvo na zahodu, tamkajšnji Spursi brez poškodovanega Victorja Wembanyame in Denver Nuggetsi z Nikolo Jokićem na čelu.
Jezerniki so pot do 52. zmage v sezoni tlakovali že v uvodni četrtini dvoboja v Crypto.com Areni, ki so jo dobili z 10 točkami naskoka (32:22). Tudi v drugih 12 minutah igre se razmerja moči na parketu niso spremenila; domači košarkarji so še naprej z agresivno obrambo in hitrim pretokom žoge v napadu pridno polnili koš tekmeca za lepo prednost 17 točk ob polčasu (62:45).
Igro Lakersov so tudi v nadaljevanju tekme vodili LeBron James (18 točk), center Deandre Ayton in Rui Hachimura. Slednja dva sta na koncu vknjižila dvojni dvojček s po 22 točkami in 10 skoki. Pred zadnjimi 12 minutami igre je prednost domačih znašala +21 (95:74).
JJ Redick, strateg Lakersov, je podobno kot na zadnjih dveh tekmah proti Golden Statu in Phoenixu priložnost za igro ponudil vsem 14 košarkarjem. Visoka zmaga s 131:107 pa žal ni prinesla želenega tretjega mesta po rednem delu sezone. James in druščina bodo v končnico tako vstopili s četrtega mesta, kajti Denver je bil prav tako uspešen proti ostrogam iz San Antonia. Jezernike v prvem krogu končnice čaka obračun s Houstonom, v primeru preboja pa bodo v naslednjem krogu "play-offa" odmerili moči z branilcem naslova iz Oklahome.
Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Utah Jazz 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33)
(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles Lakers).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.