Košarka

Lakersi kljub zmagi nad Utahom po rednem delu sezone četrti

Los Angeles, 13. 04. 2026 05.16 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
LeBron James

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so na zadnji tekmi rednega dela sezone gostili zadnjeuvrščeno ekipo na zahodu Utah Jazz in brez težav prišli do prepričljive zmage s 131:107. Kljub 52. zmagi v sezoni so se jezerniki morali zadovoljiti s končnim četrtim mestom po rednem delu, saj je tudi Denver premagal San Antonio Spurs in posledično zasedel tretje mesto. Pri jezernikih sta bila najučinkovitejša posameznika Deandre Ayton in Rui Hachimura, ki sta prispevala vsak po 22 točk in 10 skokov.

Lakersi niso imeli nobenih težav z Utahom, obenem pa so 17-kratni prvaki lige NBA z nestrpnostjo pričakovali novice iz San Antonia, kjer sta se pomerili drugo- in tretjeuvrščeno moštvo na zahodu, tamkajšnji Spursi brez poškodovanega Victorja Wembanyame in Denver Nuggetsi z Nikolo Jokićem na čelu.

Jezerniki so pot do 52. zmage v sezoni tlakovali že v uvodni četrtini dvoboja v Crypto.com Areni, ki so jo dobili z 10 točkami naskoka (32:22). Tudi v drugih 12 minutah igre se razmerja moči na parketu niso spremenila; domači košarkarji so še naprej z agresivno obrambo in hitrim pretokom žoge v napadu pridno polnili koš tekmeca za lepo prednost 17 točk ob polčasu (62:45).

Igro Lakersov so tudi v nadaljevanju tekme vodili LeBron James (18 točk), center Deandre Ayton in Rui Hachimura. Slednja dva sta na koncu vknjižila dvojni dvojček s po 22 točkami in 10 skoki. Pred zadnjimi 12 minutami igre je prednost domačih znašala +21 (95:74).

JJ Redick, strateg Lakersov, je podobno kot na zadnjih dveh tekmah proti Golden Statu in Phoenixu priložnost za igro ponudil vsem 14 košarkarjem. Visoka zmaga s 131:107 pa žal ni prinesla želenega tretjega mesta po rednem delu sezone. James in druščina bodo v končnico tako vstopili s četrtega mesta, kajti Denver je bil prav tako uspešen proti ostrogam iz San Antonia. Jezernike v prvem krogu končnice čaka obračun s Houstonom, v primeru preboja pa bodo v naslednjem krogu "play-offa" odmerili moči z branilcem naslova iz Oklahome.   

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Utah Jazz 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33)
(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles Lakers).

