Lakersi kljub zmagi nad Utahom po rednem delu sezone četrti

Lakersi niso imeli nobenih težav z Utahom, obenem pa so 17-kratni prvaki lige NBA z nestrpnostjo pričakovali novice iz San Antonia, kjer sta se pomerili drugo- in tretjeuvrščeno moštvo na zahodu, tamkajšnji Spursi brez poškodovanega Victorja Wembanyame in Denver Nuggetsi z Nikolo Jokićem na čelu.

Jezerniki so pot do 52. zmage v sezoni tlakovali že v uvodni četrtini dvoboja v Crypto.com Areni, ki so jo dobili z 10 točkami naskoka (32:22). Tudi v drugih 12 minutah igre se razmerja moči na parketu niso spremenila; domači košarkarji so še naprej z agresivno obrambo in hitrim pretokom žoge v napadu pridno polnili koš tekmeca za lepo prednost 17 točk ob polčasu (62:45).