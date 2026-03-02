Lakersi na Dončićev pogon do prepričljive zmage

Košarkarji Los Angeles Lakers so vprašanje zmagovalca dvoboja z že odpisanim Sacramentom odločili v uvodnih 12 minutah, ki so jih dobili z 18 točkami razlike (36:18).

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je preudarno vodil svoje moštvo v napadu, solidna igra na drugi strani igrišča pa je 17-kratnim prvakom lige NBA omogočila izvedbo številnih protinapadov. Po uvodni četrtini se domači niso ustavili, z domiselno kombinatoriko v napadu so še naprej pridno polnili tekmečev koš. Na drugi strani Sacramento, ki je že pred časom izgubil vse možnosti tudi za dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico, pa je imel le enega razpoloženega košarkarja v napadu, Niqueja Clifforda.