Lakersi na Dončićev pogon do prepričljive zmage

Košarkarji Los Angeles Lakers so vprašanje zmagovalca dvoboja z že odpisanim Sacramentom odločili v uvodnih 12 minutah, ki so jih dobili z 18 točkami razlike (36:18).
Slovenski zvezdnik Luka Dončić je preudarno vodil svoje moštvo v napadu, solidna igra na drugi strani igrišča pa je 17-kratnim prvakom lige NBA omogočila izvedbo številnih protinapadov. Po uvodni četrtini se domači niso ustavili, z domiselno kombinatoriko v napadu so še naprej pridno polnili tekmečev koš. Na drugi strani Sacramento, ki je že pred časom izgubil vse možnosti tudi za dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico, pa je imel le enega razpoloženega košarkarja v napadu, Niqueja Clifforda.
Prednost jezernikov ob polčasu je znašala 15 točk (64:49). Čeprav je bila po navadi tretja četrtina za varovance trenerja JJ Redicka najbolj kritična v dozdajšnjem delu sezone, so jo tokrat Dončić in druščina odigrali dovolj pametno in zrelo, da so ob nadaljevanju odlične predstave slovenskega reprezentančnega kapetana svojo prednost le še poviševali. Ta je ob 28 točkah Dončića na svojem računu po 36 minutah igre znašala okroglih 20 točk (96:76).
Za razliko od gostov so imeli v domačih vrstah večje število razpoloženih košarkarjev. LeBron James, Austin Reaves, Deandre Ayton in Luke Kennard so do začetka zadnjega dela igre že imeli na svojem kontu dvomestno število doseženih točk. Prednost Lakersov je bila tako visoka, da se je Redick odločil pustiti Dončića na klopi, priložnost do konca tekme so tako dobili košarkarji z manjšo minutažo.
Dončić je 28 točkam dodal še devet podaj in pet skokov, James jih je prispeval 24, Reaves in Ayton po 12 ter Kennard 11. Pri gostih je že omenjeni Clifford dosegel 26 točk.
Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28)
(Luka Dončić: 28 točk, 9 podaj in 5 skokov za LA Lakers).
