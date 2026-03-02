Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi na Dončićev pogon do prepričljive zmage

Los Angeles, 02. 03. 2026 05.10 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so upravičili vlogo favorita in v dvoboju z že odpisanim Sacramentom prišli do prepričljive zmage s 128:104. Slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki v zadnji četrtini ni več stopil na parket domače Crypto.com Arene, je bil z 28 točkami, devetimi podajami in petimi skoki znova najučinkovitejši posameznik tekme.

Košarkarji Los Angeles Lakers so vprašanje zmagovalca dvoboja z že odpisanim Sacramentom odločili v uvodnih 12 minutah, ki so jih dobili z 18 točkami razlike (36:18).

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je preudarno vodil svoje moštvo v napadu, solidna igra na drugi strani igrišča pa je 17-kratnim prvakom lige NBA omogočila izvedbo številnih protinapadov. Po uvodni četrtini se domači niso ustavili, z domiselno kombinatoriko v napadu so še naprej pridno polnili tekmečev koš. Na drugi strani Sacramento, ki je že pred časom izgubil vse možnosti tudi za dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico, pa je imel le enega razpoloženega košarkarja v napadu, Niqueja Clifforda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prednost jezernikov ob polčasu je znašala 15 točk (64:49). Čeprav je bila po navadi tretja četrtina za varovance trenerja JJ Redicka najbolj kritična v dozdajšnjem delu sezone, so jo tokrat Dončić in druščina odigrali dovolj pametno in zrelo, da so ob nadaljevanju odlične predstave slovenskega reprezentančnega kapetana svojo prednost le še poviševali. Ta je ob 28 točkah Dončića na svojem računu po 36 minutah igre znašala okroglih 20 točk (96:76).

Za razliko od gostov so imeli v domačih vrstah večje število razpoloženih košarkarjev. LeBron James, Austin Reaves, Deandre Ayton in Luke Kennard so do začetka zadnjega dela igre že imeli na svojem kontu dvomestno število doseženih točk. Prednost Lakersov je bila tako visoka, da se je Redick odločil pustiti Dončića na klopi, priložnost do konca tekme so tako dobili košarkarji z manjšo minutažo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je 28 točkam dodal še devet podaj in pet skokov, James jih je prispeval 24, Reaves in Ayton po 12 ter Kennard 11. Pri gostih je že omenjeni Clifford dosegel 26 točk.

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28)
(Luka Dončić: 28 točk, 9 podaj in 5 skokov za LA Lakers).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers sacramento kings luka dončić

Slovenija po neverjetnem preobratu do tesne zmage

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543