Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi na Floridi lovijo nadaljevanje zmagovitega niza

Miami, 19. 03. 2026 20.08

Avtor:
J.B.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakersov so mesec dni pred začetkom končnice ujeli pravo formo. Nanizali so sedem zmag in se prebili na visoko tretje mesto zahodne konference. Nadaljevanje izjemnega niza bodo ponoči lovili proti Miami Heat.

Lakersi so dobili devet od zadnjih desetih tekem.
FOTO: AP

Jezerniki so nazadnje dvakrat zapored premagali Houston Rockets in se tako utrdili na tretjem mestu Zahoda. V obeh primerih je blestel Luka Dončić, ki v zmagovitem nizu Lakersov v povprečju dosega skoraj 40 točk, proglašen pa je bil tudi za igralca tedna zahodne konference. Obenem se je po poškodbi vrnil tudi LeBron James, ki je na zadnji tekmi dosegel 30 točk.

Za Lakerse bo to tretje od šestih zaporednih gostovanj. Z Miamijem so se v tej sezoni že srečali, in sicer so novembra slavili s 130:120, k čemur je Luka Dončić prispeval trojni dvojček (29 točk, 11 skokov, 10 podaj). Utegne se sicer zgoditi, da bo slovenski zvezdnik zavoljo peklenskega ritma tokrat dobil nekaj počitka, vendar ni še povsem jasno.

Pri Miamiju je odsoten Andrew Wiggins. Veliko pozornosti bo znova deležen center Bam Adebayo, ki je pred dobrim tednom dni Washingtonu nasul 83 točk, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini lige NBA.

Zanimivo pa je, da je Miami ena od ekip, ki Dončiću najmanj ustreza. 27-letni Ljubljančan je proti vročici doslej zaigral 13-krat. V povprečju pa dosega zanj precej skromnih 25,8 točke. Dončić je sicer s povprečjem 33 točk na tekmo najboljši strelec aktualne sezone. Na drugem mestu je Shai Gilgeous-Alexander, ki na tekmo dosega točko in pol manj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka miami los angeles lakers luka dončić nba

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
19. 03. 2026 20.48
kolko trojk bo tokrat zmetal center adebayo?doncic s centra za 3,leboom pa flopov? rajši spim pa gledam jutri PAO in zvezdo v evroligi.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573