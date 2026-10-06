Lakersi na krilih Dončića prepričljivo boljši od Sacramenta

Zaradi manjših ali večjih zdravstvenih težav na parket niso stopili Austin Reaves , Walker Kessler , Collin Sexton in Arthur Kaluma . Redick je v začetno peterko tako uvrstil ob Luki Dončiću še Quentina Grimesa , Matisseja Thybulla , Ziaireja Williamsa in Kevona Looneyja . Že uvodne minute obračuna so pokazale, da bo letošnja zasedba jezernikov veliko več stavila na agresivno obrambo, kjer sta z doslednim pokrivanjem najnevarnejših posameznikov nasprotnega moštva prevladovala Williams in Thybull.

"Bila sta zelo agresivna na žogi, kar poudarjamo od začetka skupnih priprav. Za napad me ne skrbi, saj imamo v moštvu dovolj kakovostnih posameznikov, ki bodo znali kreirati igro zase in za soigralce. Bolj me veseli dejstvo, da smo v obrambi pravočasni, agresivni in željni dokazovanja," je po prepričljivi zmagi s 127:103 proti Sacramentu dejal trener 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.

Lakersi so hitro povedli z dvomestnim številom točk, še posebej "vroč" je bil slovenski superzvezdnik Dončić, ki je od prve sekunde prevzel vajeti igre v svoje roke. Z odlično obrambo in hitrimi protinapadi je prednost s konca prve četrtine, ki so jo Dončić in druščina dobili z 28:36, narasla že na +20 sredi druge četrtine. Ob polčasu je prednost jezernikov znašala + 26 (73:47). Kljub dejstvu, da v drugem delu igre sploh ni več stopil na parket, je bil Luka Dončić z 21 točkami drugi najučinkovitejši posameznik dvoboja. Dve točki več od Slovenca je dosegel član Kingsov Nique Clifford.