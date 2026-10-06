Lakersi na krilih Dončića prepričljivo boljši od Sacramenta

Strateg Lakersov JJ Redick na omenjeni preizkušnji proti kraljem iz Sacramenta ni mogel računati na vse predvidene nosilce igre v novi tekmovalni sezoni.
Zaradi manjših ali večjih zdravstvenih težav na parket niso stopili Austin Reaves, Walker Kessler, Collin Sexton in Arthur Kaluma. Redick je v začetno peterko tako uvrstil ob Luki Dončiću še Quentina Grimesa, Matisseja Thybulla, Ziaireja Williamsa in Kevona Looneyja. Že uvodne minute obračuna so pokazale, da bo letošnja zasedba jezernikov veliko več stavila na agresivno obrambo, kjer sta z doslednim pokrivanjem najnevarnejših posameznikov nasprotnega moštva prevladovala Williams in Thybull.
"Bila sta zelo agresivna na žogi, kar poudarjamo od začetka skupnih priprav. Za napad me ne skrbi, saj imamo v moštvu dovolj kakovostnih posameznikov, ki bodo znali kreirati igro zase in za soigralce. Bolj me veseli dejstvo, da smo v obrambi pravočasni, agresivni in željni dokazovanja," je po prepričljivi zmagi s 127:103 proti Sacramentu dejal trener 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.
Lakersi so hitro povedli z dvomestnim številom točk, še posebej "vroč" je bil slovenski superzvezdnik Dončić, ki je od prve sekunde prevzel vajeti igre v svoje roke. Z odlično obrambo in hitrimi protinapadi je prednost s konca prve četrtine, ki so jo Dončić in druščina dobili z 28:36, narasla že na +20 sredi druge četrtine. Ob polčasu je prednost jezernikov znašala + 26 (73:47). Kljub dejstvu, da v drugem delu igre sploh ni več stopil na parket, je bil Luka Dončić z 21 točkami drugi najučinkovitejši posameznik dvoboja. Dve točki več od Slovenca je dosegel član Kingsov Nique Clifford.
Liga NBA, pripravljalna tekma, izid:
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 103:127 (28:36, 19:37, 26:30, 30:24)
(Luka Dončić: 16 minut, 21 točk, 2 skoka in 2 ukradeni žogi ter 3 podaje za Los Angeles Lakers).
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