Lakersi na krilih izjemnega Dončića do zmage nad Miamijem

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Miami je v srečanje s 17-kratnimi prvaki lige NBA vstopil s štirimi zaporednimi točkami in vodstvom z 0:4. A Lakersi so hitro odgovorili z delnim izidom 8:4 in tako vajeti igre prevzeli v svoje roke. Luka Dončić je podobno kot na predhodnih tekmah nasprotniku dal jasno vedeti, da bo tudi na osmi tekmi sezone zanj nerešljiva uganka. Sedemindvajsetletni Ljubljančan je z dvema uspešnima metoma za tri točke svoje moštvo popeljal do sedmih točk naskoka (15:8), kar je bila druga najvišja prednost domačega moštva v uvodni četrtini. Najvišja je znašala +9 tri minute pred koncem omenjenega dela igre po uspešno izvedenih prostih metih Quentina Grimesa. Dončić je v prvi četrtini dosegel 16 točk.

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A tudi gostje so v Kalifornijo prispeli s svojo računico. Če je bil Dončić v vsakem trenutku prva violina svojega moštva, je bil na drugi strani glavni protagonist dolgoletni prvi zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, ki je poskrbel, da se prednost varovancev JJ Redicka že v prvi četrtini ni povzpela na dvomestno število (37:30). Po trojki Austina Reavesa v prvem napadu druge četrtine so jezerniki prvič na srečanju tekmecu ušli na dvomestno razliko (40:30). A Miamija je prek Bobbyja Portisa in Antetokounmpa hitro stopil domačo prednost na +4, ki je se je do odhoda v slačilnice gibala v podobnih okvirjih. Obe moštvi sta bili v prvem polčasu zelo razpoloženi za igro v napadu, o čemer priča tudi rezultat prvega polčasa (79:72), Dončić pa je v drugi četrtini dodal še osem točk (skupno 24).

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Lakersi so na krilih Dončića in Reavesa zelo udarno vstopili v drugi del igre. Z delnim izidom 13:0 je njihova prednost hitro narasla na +20 (92:72), obenem pa je odlično delovala tudi obramba. Če je bila slednja v prvem polčasu slabši del igre pri obeh moštvih, so jezerniki v drugem polčasu bistveno bolje omejili napadalni učinek Antetokounmpa in druščine. Po treh četrtinah je prednost domačih znašala +18 (111:93). Tudi v zadnji četrtini Redickovi varovanci niso stopili s plina. Njihova prednost se je vseskozi gibala okoli 20 točk razlike, na koncu pa je znašala +21 (138:117). Dončić je bil znova daleč najboljši posameznik na igrišču, saj je v 36 minutah igre zbral 42 točk, 13 podaj, sedem skokov in dve ukradeni žogi. Liga NBA, izid:

Los Angeles Lakers - Miami Heat 138:117 (37:30, 42:42, 32:21, 27:24)

(Luka Dončić: 36 minut - 42 točk, 13 podaj, 7 skokov in 2 ukradeni žogi).