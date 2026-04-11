Lakersi na krilih Jamesa zlahka do nove visoke zmage

Po prepotrebni zmagi v San Franciscu dan prej so se košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers vrnili v domačo Crypto.com Areno, kjer jih je čakal obračun z moštvom Phoenix Suns.

Slednji je v Kalifornijo prispel brez svojega prvega zvezdnika, organizatorja igre Devina Bookerja, jezerniki na drugi strani pa še naprej pogrešajo poškodovani trojec Luka Dončić - Austin Reaves - Jaxson Hayes. Kljub temu so domači hitro vzpostavili avtoriteto na parketu in posledično že v uvodni četrtini nekajkrat prišli do prednosti desetih točk. Na krilih izjemnega veterana LeBrona Jamesa so v drugo četrtino vstopili s prednostjo devetih točk (33:24).