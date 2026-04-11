Lakersi na krilih Jamesa zlahka do nove visoke zmage

Po prepotrebni zmagi v San Franciscu dan prej so se košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers vrnili v domačo Crypto.com Areno, kjer jih je čakal obračun z moštvom Phoenix Suns.
Slednji je v Kalifornijo prispel brez svojega prvega zvezdnika, organizatorja igre Devina Bookerja, jezerniki na drugi strani pa še naprej pogrešajo poškodovani trojec Luka Dončić - Austin Reaves - Jaxson Hayes. Kljub temu so domači hitro vzpostavili avtoriteto na parketu in posledično že v uvodni četrtini nekajkrat prišli do prednosti desetih točk. Na krilih izjemnega veterana LeBrona Jamesa so v drugo četrtino vstopili s prednostjo devetih točk (33:24).
Tudi v drugi četrtini se razmerja moči na parketu niso spremenila. Lakersi so brez večjih težav ohranjali prednost 10 točk in na veliki odmor odšli s prednostjo devetih točk (57:48). James je do tega trenutka zbral že 22 točk, v tretji četrtini pa so se mu v napadu priključili še vse boljši ostrostrelec Luke Kennard, Rui Hačimura in center Deandre Ayton. Omenjeni kvartet je v omenjenem delu igre prevzel največji del odgovornosti na svoja pleča in poskrbel, da so 17-kratni prvaki lige NBA pred zadnjimi 12 minutami tekme vodili s 17 točkami razlike (81:64).
V zadnji četrtini smo spremljali igro mačke z mišjo. Gostje iz Arizone so hitro vrgli puške v koruzo, domači strateg JJ Redick pa je do konca srečanja priložnost za igro ponudil vsem 14 košarkarjem. James je za novi dvojni dvojček v karieri 28 točkam dodal še 12 podaj in ob tem zbral še šest skokov. Dvomestno število točk so pri Lakersih dosegli še Kennard (19), Hačimura (13) in Ayton (10). Končni izid pa visokih +28 za Los Angeles Lakers 101:73.
Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9)
(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles Lakers).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.