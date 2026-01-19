Lakersi s 25 točkami Dončića prišli do zelo pomembne zmage

Varovanci trenerja JJ Redicka so v zelo pomemben obračun v domači Crypto.com Areni po tem, ko so v zadnjem mesecu dni od 14 tekem dobili le pet, vstopili razumljivo zelo motivirani. Toda v želji, da bi se izkopali iz več kot očitne rezultatske krize, so že v uvodnih 12 minutah igre proti zelo neugodni zasedbi Toronto Raptors storili kar nekaj nepotrebnih napak.
Gostje iz Kanade so hitro našli svoj ritem, ki so ga ohranjali praktično skozi vso prvo četrtino (23:30). Prejetih 30 točk dovolj zgovorno priča o igri v obrambi domačega moštva, ki je bila znova preveč propustna. Čeprav se pred tekmo še ni natančno vedelo, ali se bo v moštvu 17-kratnih prvakov lige NBA znašlo tudi ime prvega zvezdnika kalifornijske franšize Luke Dončića, je slednji kljub bolečinam v predelu dimelj stisnil zobe in že v prvi četrtini dosegel 12 točk.
Jezerniki so že v uvodnih minutah druge četrtine vzpostavili ravnotežje in z nekaj lahkimi koši predvsem iz hitrih protinapadov Deandreja Aytona in LeBrona Jamesa prešli v vodstvo s +9 (45:36). Takrat se je odzvala tudi gostujoča klop z minuto odmora, ki je znova prinesla rezultatsko ravnovesje. Dončić je s trojko postavil izid prvega polčasa (55:54) v koristi domače zasedbe. Ljubljančan je imel po 24 minutah igre 18 točk na svojem računu.
V ospredje stopila Ayton in James
Vse do zaključka tretje četrtine si Lakersi niso uspeli priigrati občutnejše prednosti. V tem delu igre sta pri domačih blestela že omenjena Ayton in James, prvi se je na koncu ustavil pri dvojnemu dvojčku (25 točk in 13 skokov), drugi pa jih je dodal 24 ob sedmih podajah.
Dončić in druščina so v zadnjih 12 minut dvoboja vstopili s sedmimi točkami naskoka (87:80). Luka je v drugem polčasu za skupnih 25 točk dodal še sedem točk, za kaj več niti ni bilo potrebe, saj so jezerniki nadzorovali potek dvoboja. To je bila šele šesta zmaga moštva v vijoličasto-zlatih dresih na zadnjih 15 tekmah (110:93).
Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 110:93 (23:30, 32:24, 32:26, 23:13)
(Luka Dončić: 25 točk, 7 podaj in 2 skoka za Los Angeles Lakers).
