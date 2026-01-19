Lakersi s 25 točkami Dončića prišli do zelo pomembne zmage

Varovanci trenerja JJ Redicka so v zelo pomemben obračun v domači Crypto.com Areni po tem, ko so v zadnjem mesecu dni od 14 tekem dobili le pet, vstopili razumljivo zelo motivirani. Toda v želji, da bi se izkopali iz več kot očitne rezultatske krize, so že v uvodnih 12 minutah igre proti zelo neugodni zasedbi Toronto Raptors storili kar nekaj nepotrebnih napak.

Gostje iz Kanade so hitro našli svoj ritem, ki so ga ohranjali praktično skozi vso prvo četrtino (23:30). Prejetih 30 točk dovolj zgovorno priča o igri v obrambi domačega moštva, ki je bila znova preveč propustna. Čeprav se pred tekmo še ni natančno vedelo, ali se bo v moštvu 17-kratnih prvakov lige NBA znašlo tudi ime prvega zvezdnika kalifornijske franšize Luke Dončića, je slednji kljub bolečinam v predelu dimelj stisnil zobe in že v prvi četrtini dosegel 12 točk.