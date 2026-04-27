Liga NBA, končnica, 1. krog, četrta tekma, izid:
Houston Rockets - Los Angeles Lakers -:- (26:21, 30:26, 34:18, -:-)
Lakersi na pragu prvega poraza v končnici (90:65)*
Košarkarji moštva Los Angeles Lakers se po izjemnem vstopu v letošnjo končnico lige NBA, v kateri po treh odigranih tekmah uvodnega kroga proti Houstonu vodijo s 3:0 v seriji, prvič nahajajo v izgubljenem položaju. Na četrti tekmi, ki se pravkar odvija v Teksasu, rakete pred začetkom zadnje četrtine visoko vodijo z 90:65.
