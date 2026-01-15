Lakersi nadaljujejo z učenjem slovenščine: Kdor ne skače, ni Sloven'c

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić svoje soigralce še naprej bolj ali manj uspešno uči slovenskega jezika. Naloga druge učne ure je bila spoznavanje fraze, priljubljene med slovenskimi navijači: Kdor ne skače, ni Sloven'c.

Austin Reaves, Jake LaRavia, Marcus Smart, Rui Hachimura, DeAndre Ayton in Jaxson Hayes so po številnih poskusih lomljenja jezika vendarle uspešno izgovorili priljubljeni navijaški slogan, nato pa ugibali še o njegovem pomenu.