Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi nadaljujejo z učenjem slovenščine: Kdor ne skače, ni Sloven'c

Los Angeles, 15. 01. 2026 16.02 pred eno minuto 1 min branja 6

Avtor:
Ž.Ž.
Učitelj Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers pod mentorstvom slovenskega zvezdnika Luke Dončića nadaljujejo z učenjem slovenščine. Tokrat je Ljubljančan svoje soigralce naučil, kaj pomeni slogan Kdor ne skače ni Sloven'c. Videoposnetek, v katerem si košarkarji Lakersov lomijo jezik ob slovenski navijaški frazi, je nasmejal številne navijače ekipe iz Los Angelesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić svoje soigralce še naprej bolj ali manj uspešno uči slovenskega jezika. Naloga druge učne ure je bila spoznavanje fraze, priljubljene med slovenskimi navijači: Kdor ne skače, ni Sloven'c.

Austin Reaves, Jake LaRavia, Marcus Smart, Rui Hachimura, DeAndre Ayton in Jaxson Hayes so po številnih poskusih lomljenja jezika vendarle uspešno izgovorili priljubljeni navijaški slogan, nato pa ugibali še o njegovem pomenu.

Preberi še Dončić soigralce uči slovenščino: Košarka? Dva morska psa?

"Jaz sem Slovenec," in "Moram obiskati Slovenijo," so bili košarkarji Lakersov neuspešni pri prevodu. Še najbližje pravemu pomenu je bil Hayes, ki je slogan prevedel kot "Gremo, Slovenija".

Ko so izvedeli, kaj stavek dejansko pomeni, so bili Dončićevi soigralci navdušeni. "Očitno sem Slovenec, saj skačem," se je pošalil Hayes.

los angeles lakers luka dončić slovenščina

Ni videti konca težavam Mavericksov, poškodoval se je tudi zlati deček

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Puško v koruzo
15. 01. 2026 17.48
Bravo Luka !
Odgovori
0 0
Igi31
15. 01. 2026 17.37
pejte nazaj v Srbijo če vam ne ugaja Slovenija, kakšni komentarji....
Odgovori
-1
1 2
Masturbator
15. 01. 2026 17.30
Sigurno najbolj nekoristen jezik v Evropi!
Odgovori
-1
1 2
krjola
15. 01. 2026 17.15
ta, kdor ne skače ni slovenc, je pa ena najbl debilnih in infantilnih navijaških vsklikov na svetu...pa ker otročji bednik si je to sploh zmislu???...k da bi ene retardirane otroke poslušu....jao jao, sramota...
Odgovori
+0
2 2
Anion6anion
15. 01. 2026 17.14
Butasto
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Mama, ki je začela znova
Mama, ki je začela znova
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj
V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Ali povzročajo raka?
Ali povzročajo raka?
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450