Lakersi nadaljujejo z učenjem slovenščine: Kdor ne skače, ni Sloven'c

Luka Dončić svoje soigralce še naprej bolj ali manj uspešno uči slovenskega jezika. Naloga druge učne ure je bila spoznavanje fraze, priljubljene med slovenskimi navijači: Kdor ne skače, ni Sloven'c.
Austin Reaves, Jake LaRavia, Marcus Smart, Rui Hachimura, DeAndre Ayton in Jaxson Hayes so po številnih poskusih lomljenja jezika vendarle uspešno izgovorili priljubljeni navijaški slogan, nato pa ugibali še o njegovem pomenu.
"Jaz sem Slovenec," in "Moram obiskati Slovenijo," so bili košarkarji Lakersov neuspešni pri prevodu. Še najbližje pravemu pomenu je bil Hayes, ki je slogan prevedel kot "Gremo, Slovenija".
Ko so izvedeli, kaj stavek dejansko pomeni, so bili Dončićevi soigralci navdušeni. "Očitno sem Slovenec, saj skačem," se je pošalil Hayes.
