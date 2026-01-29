Lakersi nemočni proti Clevelandu, Dončić pri 29 točkah

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Cleveland se je po izjemni tretji četrtini, ki jo je dobil z izidom 42:22, veselil svoje pete zaporedne zmage, medtem ko Los Angeles Lakersi kljub dobri igri v prvem polčasu niso uspeli nadgraditi zadnjih dveh zmag na gostovanju pri Dallasu in Chicagu. Čeprav so ameriški mediji poročali, da naj bi se po enomesečni odsotnosti zaradi težav z mečno mišico v postavo 17-kratnih prvakov lige NBA vrnil tudi eden od nosilcev igre Austin Reaves, se to naposled ni zgodilo. Košarkarji v vijoličasto-zlatih dresih so dobro vstopili v dvoboj v Rocket Areni in večji del uvodne četrtine odigrali na ravni s predhodnih dveh omenjenih dvobojev. Dosegli so 28 točk in jih prejeli 24 za vodstvo s štiri točkami razlike.

Austin Reaves in Luka Dončić nista združila moči, potem ko prvi kljub drugačnemu poročanju ameriških medijev še vedno ni zacelil poškodbe mečne mišice. FOTO: AP

Dončić z lažjim zvinom gležnja, do polčasa dosegel 15 točk

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je moral zaradi lažjega zvina gležnja v 5. minuti za kratek čas v garderobo, a se je že do izteka prve četrtine vrnil na parket. Domači so hitro vzpostavili ravnotežje in do odhoda na veliki odmor izičili prednost gostov (57:55). Slovenski reprezentančni kapetan je bil s 15 točkami edini razpoloženi jezernik na igrišču. Kljub dejstvu, da imajo v dozdajšnjem delu sezone največ težav s slabimi vstopi v tretjo četrtino, se varovanci JJ Redicka iz lastnih napak očitno še vedno niso ničesar naučili in dovolili tekmecu, da kaznuje njihovo katastrofalno igro v obrambi. Ko se je razigrala prva violina Cavsov Donovan Mitchell (25 točk), svoje pa dodali še Jaylon Tyson (20), De'Andre Hunter (19) in Jarrett Allen (17), je bilo konec zabave za Lakerse.

Porazen drugi polčas jezernikov, v zadnji četrtini z rezervisti na parketu

Po zaostanku z 22 točkami razlike po 30 minutah tekme je bilo jasno, da bodo Lakersi tokrat gostujoči parket zapustili (močno) sklonjenih glav. Dončić je celotno zadnjo četrtino presedel na klopi, Redick pa se je odločil za edino logično potezo in v igro poslal rezerviste, saj njegovo moštvo v naslednjih dneh čaka nadaljevanje peklenskega niza gostovanj na vzhodni obali. Dončić se je na koncu zaustavil pri 29 točkah, šestih podajah in petih skokih, po 11 točk sta dosegla še Gabe Vincent in LeBron James, ki je ob vrnitvi v Cleveland v svoji morda zadnji sezoni v karieri požel stoječe ovacije domačih navijačev.

Liga NBA, izid:

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)

(Luka Dončić: 29 točk, 6 podaj in 5 skokov za Los Angeles Lakers).