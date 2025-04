Poceni izgubljene žoge Lakersov ohranjajo Minnesoto v vodstvu (86:84)*

Z delnim izidom 9:0 so domači košarkarji zaostanek treh točk spremenili v vodstvo s 13:7, a tokrat sta v vrstah 17-kratnih prvakov v primerjavi z uvodnima tekmama v Crypto.com Areni precej bolj razpoložena v napadu James in Reaves. Ko je Jaden McDaniels povišal na +8 (15:7), se je zdelo, kot da spremljamo ponovitev prve tekme, ko si je Minnesota zelo zgodaj priigrala neulovljivo prednost in gladko dobila uvodni dvoboj na gostujočem parketu.

Strateg Jezernikov JJ Redick je tudi v tretjo tekmo prvega kroga končnice vstopil s pričakovano peterico košarkarjev: Luka Dončić , LeBron James , Austin Reaves , Dorian Finney-Smith in Rui Hačimura so hitro povedli s 7:4, nato pa so Anthony Edwards , Julius Randle in druščina predvsem po zaslugi agresivne igre v obrambi prevzeli pobudo.

Prebavne težave Dončića, a prebudila sta se James in Reaves

Do svojih prvih točk na tekmi je slovenski superzvezdnik prišel šele sredi 1. četrtine, ko je uspešno zaključil dvoboj ena na ena z Dantejem DiVincenzom za zmanjšanje zaostanka na 15:11. Gostje nikakor niso našli načina, kako zaustaviti hitrejšo igro domačih v napadu (27:19), kjer sta prednjačila Edwards in McDaniels. Po prvi minuti odmora na srečanju Redicka je obramba gostov postala agresivnejša, namesto nerazpoloženega in z osebnimi napakami obremenjenega Finneyja-Smitha je v igro vstopil čvrsti Jarred Vanderbilt, ki je v nadaljevanju omejil učinek tako Edwardsa kot McDanielsa.

Zahvaljujoč uspešnim metom z razdalje Jamesa in predvsem Reavesa (met za tri točke do tega trenutka: 3/6) so varovanci JJ Redicka vzpostavili ravnotežje v igri in že na uvodu druge četrtine, potem ko so prvo izgubili za šest točk (32:26), najprej izid izenačili in nato po trojki zimzelenega Jamesa prešli v vodstvo (37:39). Vidno slabotni Dončić, ki je bil zaradi prebavnih težav povsem odrezan od igre, je do odhoda na veliki odmor prispeval zanj skromnih osem točk ob enem skoku in petih podajah. Gostje so s potrpežljivo igro v napadu in precej boljšo obrambo do zaključka prvega polčasa ohranili prednost štirih točk (54:58).