Lakersi po 10. zaporedno zmago proti vodilni ekipi vzhodne konference

Trojka Luka Kennarda ob zvoku sirene je Lakersom prinesla zmago s 105:104 proti Orlandu. Zadnje štiri zmage so dosegli v gosteh.

"V zadnjih nekaj tednih in na tem gostovanju se nam je zgodilo marsikaj, kar kaže na napredek naše ekipe," je dejal trener JJ Redick. "Dobro smo se odzvali na različne situacije – bodisi slab met, bodisi vročo serijo nasprotnika, zaostanek, igranje v gosteh. Zunanje okoliščine, karkoli se je zgodilo, nas niso vrgle iz ritma."