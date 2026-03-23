Košarka

Lakersi po 10. zaporedno zmago proti vodilni ekipi vzhodne konference

Detroit, 23. 03. 2026 21.45 pred 1 uro 1 min branja 0

S.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so proti Orlandu stežka ohranili svoj zmagoviti niz. V noči na torek bodo lovili že 10. zaporedno zmago, ko bodo gostovali pri vodilni ekipi vzhodne konference, Detroit Pistons.

Trojka Luka Kennarda ob zvoku sirene je Lakersom prinesla zmago s 105:104 proti Orlandu. Zadnje štiri zmage so dosegli v gosteh.

"V zadnjih nekaj tednih in na tem gostovanju se nam je zgodilo marsikaj, kar kaže na napredek naše ekipe," je dejal trener JJ Redick. "Dobro smo se odzvali na različne situacije – bodisi slab met, bodisi vročo serijo nasprotnika, zaostanek, igranje v gosteh. Zunanje okoliščine, karkoli se je zgodilo, nas niso vrgle iz ritma."

Luka Dončić
Dobra novica je tudi to, da bo Luka Dončić lahko nastopil, potem ko je ekipa uspešno vložila pritožbo pri ligi. Slovenski zvezdnik je namreč v Orlandu prejel že svojo 16. tehnično napako zaradi besednega dvoboja z Gogo Bitadzejem, kar bi pomenilo avtomatsko eno tekmo prepovedi. Vendar so sodniki naknadno tehnično napako preklicali.

Detroit je dobil tri zaporedne tekme in šest od zadnjih sedmih. Pistonsi bodo tretjo tekmo zapored igrali brez Cada Cunninghama. Klub je sporočil, da ima kolabirano pljučno krilo in bo odsoten dlje časa.

