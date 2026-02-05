Lakersi po dolgem času doma, prihajajo 76ersi

Lakersi so na zahodu eno mesto nižje, doslej so v sezoni zbrali 30 zmag in 19 porazov, medtem ko so 76ersi pri 29 zmagah in 21 porazih. Jezernikom pripada vloga favorita, tudi na račun dejstva, da se je na zadnji tekmi na parket vrnil Austin Reaves , ki je bil zaradi poškodbe mečne mišice odsoten od konca decembra.

27-letni Američan, ki je skupaj z Luko Dončićem poskrbel za odličen začetek sezone Lakersov, je proti Netsom na parketu preživel dobrih 20 minut in v tem času zbral 15 točk. "Dobro sem se počutil, bolečin ni bilo. Potreboval sem kakšno minuto, da se vrnem v ritem, toda soigralci so mi olajšali delo. Sploh Dončić je poskrbel, da sem bil takoj psihično in fizično v igri," je po zadnjem obračunu povedal Reaves.

Ta se izredno veseli nadaljevanja sezone, ki bo po njegovem mnenju uspešna: "Mislim, da se bomo samo še dvigovali. Pomembno je, da smo zdravi, da preživimo tekmo vseh zvezd brez poškodb in da se nato pripravimo za ključni del sezone. Ni in ne bo nepomembno, kako in kje bomo končali redni del."