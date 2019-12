Lakersi po dolgem nizu zmag 'obstali' v Indiani

Na izenačeni tekmi je LeBron James ob koncu imel met za zmago Lakersov, a zgrešil, žoga je pripadla domačim, Domantas Sabonis je zadel enega od dveh prostih metov in zmaga je ostala doma. Sabonis je na koncu zbral 26 točk in deset skokov.

Dvajset točk je za goste prispeval tudi Dwight Howard. "Vedeli smo, da ko bomo udarili, bodo oni nazaj. Držali smo skupaj," je po četrti zaporedni zmagi Indiane povedal Sabonis.

So pa do nove zmage prišli mestni tekmeci Lakersev, košarkarji LA Clippers, ki so doma s 120:99 premagali Phoenix Suns. Paul George je k zmagi prispeval 24 točk, Kawhi Leonard in Lou Williams pa vsak po 20.