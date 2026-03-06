Naslovnica
Košarka

Lakersi po napeti končnici izgubili proti Denverju

Denver, 06. 03. 2026 05.40 pred eno minuto 3 min branja 2

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na petek gostovali pri Denverju in po napetem boju na koncu morali priznati premoč tekmecu s 120:113. Slovenski zvezdnik pri jezernikih Luka Dončić je dosegel 27 točk in ob tem prispeval še 11 skokov in sedem podaj, na drugi strani pa sta blestela Jamal Murray in Nikola Jokić oba s po 28 točkami.

Lakersi so za razliko od predhodnih treh tekem, ki so jih uspešno zaključili v svojo korist, tokrat na gostovanju pri Denverju katastrofalno vstopili v dvoboj. 

Uvodnih 11 točk za domačo zasedbo sta prispevali glavni violini nekdanjih prvakov lige NBA Jamal Murray (9) in Nikola Jokić (2). Gostujoči strateg JJ Redick je bil tako že v tretji minuti primoran vzeti svojo prvo minuto odmora na tekmi. Šele ko se je prebudil Luka Dončić na drugi strani s tremi zaporednimi točkami, so gostje prekinili začetni nalet Denverja. Nuggetsi so na krilih bučne podpore s tribun Ball Arene brez večjih težav ohranjali dvomestno prednost; najvišja je znašala 13 točk v prvi četrtini, jezernikom pa se bližje kot na šest točk zaostanka ni uspelo približati (25:19).

Na las podobno se je začela tudi druga četrtina obračuna. Luke Kennard je z uvodno trojko sicer poskrbel za znižanje domačega vodstva na +7, nato pa je vajeti igre v svoje roke znova vzel neustavljivi Murray, ki je z uspešnimi meti izza črte 6,75 metra povišal vodstvo Denverja na +15 (40:25). Nova minuta odmora Redicka je obrodila sadove, saj so se gostje preko zimzelenega LeBrona Jamesa z delnim izidom 12:0 domačim približali na vsega tri točke zaostanka (40:37).

Ko se je že zdelo, da bomo do odhoda na veliki odmor spremljali bolj ali manj izenačeno tekmo, je na domači strani znova udaril kdo drugo kot Murray. Denver je hitro vnovič ušel na dvomestno prednost (55:41), ob polčasu je tako domača zasedba vodila z desetimi točkami naskoka (64:54).

Denver je tudi tretjo četrtino odprl z nekaj zaporednimi točkami za vodstvo s +15, a so gostje z boljšo učinkovitostjo meta z razdalje znova uspeli znižati domačo prednost pod desetimi točkami razlike. Z delnim izidom 13:2 so se Lakersi štiri minute pred koncem tega dela igre uspeli približati domačim na vsega štiri točke razlike (82:78), nato pa nerazumljivo vnovič dopustili tekmecu, da se z delnim izidom 7:0 vrne na prednost 11 točk (89:78).

K sreči je Dončić z dvema uspešnima metoma za tri točke domačo prednost pred zadnjimi 12 minutami tekme uspel znižati na znosnih sedem točk (93:86). Zadnjo četrtino je z nizom petih točk na domači strani odlično otvoril nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu Tim Hardaway Jr. za vodstvo Denverja s +12 (98:86). Toda na drugi strani so se do tedaj praktično edinemu razpoloženemu košarkarju v gostujoči vrsti Dončiću priključili še Austin Reaves, Rui Hačimura in Jaxson Hayes.

Ko so se jezerniki po košu Hayesa sredi zadnjega dela tekme približali na vsega tri točke zaostanka (104:101), je bil domači strateg David Adelman primoran vzeti minuto odmora. Zatem sta štiri točke v nizu za Denver vezala Julian Strawther in Christian Braun za vnovični pobeg Nuggetsov na +7 (108:101). Pri gostih sta v teh trenutkih z igro v napadu izstopala že omenjena James in Hayes.

Reaves je dobri dve minuti pred koncem uspel znižati zaostanek svojega moštva na le točko zaostanka (112:111), nato pa sta pri domačih stvari v svoje roke vzela najizkušenejša Murray in Jokić, ki sta z nizom osmih zaporednih točk zapečatila usodo kalifornijske zasedbe. Bilo je 120:113 za Denver.   

Liga NBA, izid:
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)
(Luka Dončić: 27 točk, 11 skokov in 7 podaj za LA Lakers).

košarka nba la lakers luka dončić denver

bohinj je zakon
05. 03. 2026 21.46
Gladali bomo. Ob 4 zjutraj.
rcarlos
05. 03. 2026 21.30
Tale bo težka... Proti nasprotnikom, ki so višje na lestvici od njih, zelo redko dobijo tekmo
