Lakersi do nove zmage in 3. mesta, Dončić se zdi še močnejši

Los Angeles Lakers so si v noči na četrtek z zmago nad Dallas Mavericks že zagotovili nastop v končnici najmočnejše košarkarske lige na svetu. Toda izlet v Dallas je zaznamovala predvsem vrnitev Luke Dončića na kraj zločina, k svoji nekdanji ekipi, ki ga je po mnenju večine grdo izdala. Čustven večer, ko je jokala celotna košarkarska Slovenija, se je končal z zmago Jezernikov in eno boljših predstav Dončića. Da ni vse v denarju in bogastvu, so kazali posnetki objokanega Slovenca, ko so mu v American Airlines Centru zavrteli poslovilni video. Za Luko, ki je v mestu odraščal, dozorel in ga konec koncev vzel za svojega, so bile to zagotovo najtežje minute njegove košarkarske kariere.

Toda ne glede na vse se zdi, da bo iz te izkušnje izšel le še močnejši. In to je dokazal takoj na prvi naslednji tekmi, ko so Jezerniki gostili drugouvrščeno ekipo zahoda, Houston Rockets. "Če smo si želeli zagotoviti tretje mesto na zahodu, smo morali zmagati. In tako smo vstopili v tekmo in naredili, kar je bilo potrebno," je Slovenec dejal takoj po koncu. Na začetku zadnje četrtine se je sicer vsedel na klop in v zaključku tekme le spodbujal svoje soigralce, na računu pa je imel takrat 39 točk, 8 skokov, 7 asistenc in 1 ukradeno žogo. Na parketu je preživel 31 minut. Austin Reaves je dodal 23 točk, Rui Hachimura 16, LeBron James pa 14. Pri Houstonu, ki je že pred tekmo imel zagotovljeno drugo mesto zahoda, je bil najboljši posameznik Cam Whitmore s 34 točkami.

Jezerniki so sicer imeli od začetka tekmo povsem pod kontrolo, tako da velikega vprašanja o zmagovalcu obračuna tokrat ni bilo. Vpisali so 50. zmago (50–31), si zagotovili 1. mesto pacifiške divizije (drugič v zadnjih 13 sezonah) in si obenem priigrali boljše izhodišče za nadaljevanje sezone.