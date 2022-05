Lakersi po porazni sezoni zamenjali trenerja

Ham je bil med letoma 2011 in 2013 tudi pomočnik trenerja v Los Angelesu, od tam se je za pet let preselil v Atlanto, nato pa v Milwaukee, kjer je lani tudi osvojil svoj prvi šampionski prstan v vlogi (pomočnika) trenerja. Dva metra in centimeter visoki Ham je bil tudi dober košarkar, v ligi NBA je odigral osem sezon in se leta 2004 z Detroitom veselil naslova prvaka.