Lakersi po zmago proti odpisanemu Sacramentu

Vse razen zmage 17-kratnih prvakov lige NBA bi bilo veliko presenečenje. A glede na predstave Lakersov po sistemu 'toplo-hladno' v dozdajšnjem delu sezone, se ne bi čudili morebitnemu novemu spodrsljaju kalifornijskega moštva.

Luka Dončić je bil ob zmagi nad Golden Statom vnovič prva violina svojega moštva. S 26 točkami, od tega je dosegel štiri trojke ob 50-odstotni učinkovitosti (4/8), je odlično vodil napad svoje zasedbe. Tokrat sta se mu v napadu priključila tudi zimzeleni LeBron James (22) in "zaveznik v vragolijah" Austin Reaves (18).