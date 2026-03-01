Lakersi po zmago proti odpisanemu Sacramentu

Vse razen zmage 17-kratnih prvakov lige NBA bi bilo veliko presenečenje. A glede na predstave Lakersov po sistemu 'toplo-hladno' v dozdajšnjem delu sezone, se ne bi čudili morebitnemu novemu spodrsljaju kalifornijskega moštva.
Luka Dončić je bil ob zmagi nad Golden Statom vnovič prva violina svojega moštva. S 26 točkami, od tega je dosegel štiri trojke ob 50-odstotni učinkovitosti (4/8), je odlično vodil napad svoje zasedbe. Tokrat sta se mu v napadu priključila tudi zimzeleni LeBron James (22) in "zaveznik v vragolijah" Austin Reaves (18).
Jezerniki imajo po odigranih 59 tekmah na svojem računu 35 zmag in 24 porazov, kar je dovolj za trenutno šesto mesto na zahodu. Sacramento pa je že pred časom ostal brez vsakršnih možnosti za preboj v končnico (14 zmag in 47 porazov).
Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)
