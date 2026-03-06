Lakersi ponoči proti najslabši ekipi vzhoda

Jezerniki so pred porazom proti Denverju nanizali tri zmage, proti Golden Stateu, Sacramentu in New Orleansu, praznih rok pa so ostali v Phoenixu. Na lestvici zahodne konference se držijo na šestem mestu, ki kot zadnje neposredno pelje v končnico.

Košarkarjem Indiane pa gre v letošnji sezoni še veliko slabše. Na 62 tekmah so zbrali le 15 zmag in zasedajo zadnje, 15. mesto, na lestvici vzhodne konference. Pred gostovanjem v Crypto.com areni so v Los Angelesu že zabeležili en poraz, v četrtek so jih s 130:107 visoko premagali Clippersi.

Lakersi so tako izrazit favorit za zmago. Pohvalijo se lahko kar s tremi strelci, ki v povprečju dosegajo več kot 20 točk na tekmo (Luka Dončić 32,3 točke, Austin Reaves 23,6 in LeBron James 21,4), pri Pacersih ima tovrstno povprečje le Pascal Siakam, ki na tekmo povprečno prispeva 24 točk.