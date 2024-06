Lakersi poskrbeli za zgodovino in na naboru izbrali Bronnyja Jamesa

17-kratni prvaki lige NBA so s 55. izborom poskrbeli, da se je spisala zgodovina, saj se bo prvič zgodilo, da bosta v najmočnejši košarkarski ligi na svetu zaigrala oče in sin. In to hkrati, saj sta soigralca postala eden največjih zvezdnikov lige LeBron James in njegov sin Bronny James .

"Ko pomislim na Los Angeles Lakers, pomislim na franšizo, ki piše zgodovino košarke. V zgodovini lige NBA si oče in sin še nikoli nista delila slačilnice, kar se bo sedaj le zgodilo," je na novinarski konferenci v Los Angelesu dejal generalni direktor Lakersov Rob Pelinka in o mlademu branilcu dodal: "Bronny je v prvi vrsti oseba z dobri značajem, je mladenič, ki trdo dela. To so lastnosti, ki jih iščemo pri naboru igralcev in dopolnjevanju našega razvojnega jedra. Ni nekdo, ki bi izbral bližnjico ali pričakoval, da bo upravičen do košarkarskih priložnosti zaradi priimka. Za vse, kar je dobil, si je prizadeval sam, vključno z današnjim izborom na 55. mestu."