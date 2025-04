Lakersi potrebujejo preobrat, ki jim je nazadnje uspel pred 55 leti

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mladoporočenca živita v isti hiši kot tašča. Nevesta je bila vajena malce dlje spati, počasi popiti kavo… Nekega jutra začne tašča: “A veš da vse punce tvojih let vstajajo zgodaj. Ob tej uri imajo že kosilo skuhano in vse pospravljeno. Ne vem, kaj je s tabo.” Pa reče nevesta vsa zaspana: “Ja draga tašča, tudi gospe vaših let so že vse pod zemljo, pa vam tega nikoli ne očitam.”