Lakersi prejeli bolečo zaušnico in ostali brez Dončića

Čeprav Lakersi trenutno veljajo za eno najbolj 'vročih' ekip v ligi NBA, je gostovanje pri aktualnih prvakih v Oklahoma Cityju vnovič razkrilo številne (znane) pomanjkljivosti v igri 17-kratnih prvakov. Domače moštvo je od uvodnega sodniškega meta zaigralo izjemno agresivno v obrambi, varovanci trenerja JJ Redicka na drugi strani pa so izgubljali žoge kot po tekočem traku. Pri Oklahomi je bil v uvodnih minutah zelo razigran sicer specialist v obrami Lou Dort, ki je z nekaj uspešnimi meti izza črte 6,75 metra začel pravi 'festival' trojk svoje zasedbe, ki je že po slabih treh minutah igre ušla na prednost 14 točk (18:4), kar je prisililo Redicka v prvo minuto odmora na obračunu.

Domači so še naprej z odlično učinkovitostjo meta iz igre polnili koš nebogljenih jezernikov, ki niso našli odgovora na čvrsto obrambo tekmeca. Gostujoči strateg je že v uvodni četrtini, ki jo je Oklahoma dobila kar s 44:21, moral dvakrat vzeti minuto odmora. Nič kaj boljša za Lakerse ni bila druga četrtina; slaba igra v obrambi, ki je domačim dopuščala neovirane mete, je bila le pika na i neprepoznavni podobi gostov. Oklahoma je na krilih omenjenega Dorta, Isaiaha Joeja in prvega zvezdnika Shaia Gilgeousa-Alexandra odšla na veliki odmor s prednostjo 31 točk (82:51). Sredi tretje četrtine pri prednosti domačih z 90:58 se je po navidez nenevarnem prodoru prvi zvezdnik gostov Luka Dončić prijel za levo zadnjo stegensko mišico in v bolečinah obležal na parketu. Nemudoma je bilo jasno, da ne gre za nedolžno poškodbo, ki bi lahko slovenskega reprezentančnega kapetana za dalj časa oddaljila od košarkarskih igrišč.

Do tega trenutka je Dončić zbral 12 točk, sedem podaj in štiri skoke ter bil podobno kot njegovi soigralci neprepoznaven ob odlični obrambi Dorta in druščine. Oklahoma je v zadnji del igre vstopila s prednostjo 45 točk (112:67) in tekmo mirno pripeljala k uspešnemu koncu (139:96). Pri domačih je bil najučinkovitejši Gilgeous-Alexander z 28 točkami, pri Lakersih pa Austin Reaves s 15. Liga NBA, izid:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 139:96 (44:21, 38:30, 30:16, 27:29)

(Luka Dončić: 12 točk, 7 podaj in 4 skoki za Lakerse).