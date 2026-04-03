Košarka

Lakersi prejeli bolečo zaušnico in ostali brez Dončića

Oklahoma City, 03. 04. 2026 05.03 pred 26 dnevi 2 min branja 23

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so v Oklahoma City prispeli z izjemno marčevsko popotnico niza zmag, s katerimi so se zavihteli na visoko tretje mesto zahodne konference. Toda že prvi polčas je pokazal, da tokratni večer pripada branilcem naslova, ki so že v uvodnih 12 minutah jezernikom nasuli 44 točk, na veliki odmor pa odšli s prednostjo 31 točk (82:51). Prednost domačega moštva je le še rasla in ob koncu je izid na semaforju kazal 139:96. Da bo večer kot iz nočne more za Lakerse še večji, pa je poskrbela nič kaj nedolžna poškodba njihovega prvega zvezdnika Luke Dončića, ki se je sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in v bolečinah zapustil igrišče.

Čeprav Lakersi trenutno veljajo za eno najbolj 'vročih' ekip v ligi NBA, je gostovanje pri aktualnih prvakih v Oklahoma Cityju vnovič razkrilo številne (znane) pomanjkljivosti v igri 17-kratnih prvakov.

Domače moštvo je od uvodnega sodniškega meta zaigralo izjemno agresivno v obrambi, varovanci trenerja JJ Redicka na drugi strani pa so izgubljali žoge kot po tekočem traku. Pri Oklahomi je bil v uvodnih minutah zelo razigran sicer specialist v obrami Lou Dort, ki je z nekaj uspešnimi meti izza črte 6,75 metra začel pravi 'festival' trojk svoje zasedbe, ki je že po slabih treh minutah igre ušla na prednost 14 točk (18:4), kar je prisililo Redicka v prvo minuto odmora na obračunu.

Domači so še naprej z odlično učinkovitostjo meta iz igre polnili koš nebogljenih jezernikov, ki niso našli odgovora na čvrsto obrambo tekmeca. Gostujoči strateg je že v uvodni četrtini, ki jo je Oklahoma dobila kar s 44:21, moral dvakrat vzeti minuto odmora. Nič kaj boljša za Lakerse ni bila druga četrtina; slaba igra v obrambi, ki je domačim dopuščala neovirane mete, je bila le pika na i neprepoznavni podobi gostov.

Oklahoma je na krilih omenjenega Dorta, Isaiaha Joeja in prvega zvezdnika Shaia Gilgeousa-Alexandra odšla na veliki odmor s prednostjo 31 točk (82:51). Sredi tretje četrtine pri prednosti domačih z 90:58 se je po navidez nenevarnem prodoru prvi zvezdnik gostov Luka Dončić prijel za levo zadnjo stegensko mišico in v bolečinah obležal na parketu. Nemudoma je bilo jasno, da ne gre za nedolžno poškodbo, ki bi lahko slovenskega reprezentančnega kapetana za dalj časa oddaljila od košarkarskih igrišč. 

Do tega trenutka je Dončić zbral 12 točk, sedem podaj in štiri skoke ter bil podobno kot njegovi soigralci neprepoznaven ob odlični obrambi Dorta in druščine. Oklahoma je v zadnji del igre vstopila s prednostjo 45 točk (112:67) in tekmo mirno pripeljala k uspešnemu koncu (139:96). Pri domačih je bil najučinkovitejši Gilgeous-Alexander z 28 točkami, pri Lakersih pa Austin Reaves s 15.

Liga NBA, izid:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 139:96 (44:21, 38:30, 30:16, 27:29)
(Luka Dončić: 12 točk, 7 podaj in 4 skoki za Lakerse).

košarka nba los angeles lakers luka dončić oklahoma city thunder
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Katja10
03. 04. 2026 11.33
JJ je Luku & Austinu nalagal preveliko breme - iz večera v večer po 38+ minut, večkrat tudi 40'!?! Podobno je bilo v Dallasu. OK, to je napaka kluba, da je klop kratka in so morali glavni igralci igrati daleč preveč. Toda JJ bi moral šparati vsako možno Austinovo in Lukovo minuto. Zakaj dati Luka nazaj v igro, ko so bili itak že 30 pik v minusu, videlo se je, da nimajo šans??? Tudi če bi izgubili obe tekmi proti OKC, ne bi bila katastrofa, imajo dovolj rezerve, da bi za silo odigrali - da bi prišli v finale, je itak utopija, ampak bi vsaj lahko odigrali do konca bolje, kot bodo tako. Luku pa želim vse najboljše.
Odgovori
+1
1 0
Katja10
03. 04. 2026 11.35
P. S. Poleg tega so v marcu odigrali 17 tekem - že to je nenormalno (kaj delajo tisti, ki sestavljajo urnike?)!
Odgovori
0 0
gullit
03. 04. 2026 11.07
Škoda, upam da se čimprej pozdravi, kar bo zelo težko. Drugače bo izpadel za kandidata za MVP rednega dela, kjer moraš imeti vsaj 65 tekem. Ampak bolj pomembno je zdravje ter končnica. Luka srečno.
Odgovori
+2
2 0
titomeni
03. 04. 2026 12.29
Mvp itak ne bi dobil.. v vsakem primeru bo pa pocival tako dolgo da ne bo imel dovolj tekem
Odgovori
0 0
Wolfman
03. 04. 2026 10.26
A je cmizdil zaradi poškodbe al kaj? MVPjevci ne jokajo ali stokajo mimogrede!
Odgovori
-5
0 5
Prima
03. 04. 2026 10.05
Kar se tiče poškodb je sigurno MPV lige.
Odgovori
-1
3 4
Amor Fati
03. 04. 2026 09.53
To je realna slika tega moštva. Proti slabšim ekipam še nekak gre, proti boljšim se pa podelajo.
Odgovori
+1
2 1
titomeni
03. 04. 2026 12.30
Okc in spurse zagotovo ne morejo izlocit.. drugje je pa vse mozno
Odgovori
0 0
indigokid
03. 04. 2026 08.36
za razliko od legend NBA in igralcev kot so npr. Mikal Bridges, je iz leta v leto vse bolj jasno, da dončić samo sebi nabira statistiko in "blesti" na nepomembnih tekmah, sicer pa od njega ni kaj dosti ...
Odgovori
-4
4 8
grumf
03. 04. 2026 08.49
... ali mogoče bolj od soigralcev
Odgovori
+2
2 0
Lark
03. 04. 2026 09.28
Se pravi, samo bereš članke in govoriš neumnosti... Povej to oboževalcem Phoenix suns, Minnesota Twolves ipd.
Odgovori
+5
6 1
Kyle
03. 04. 2026 10.01
Ja Bridges je pa res legenda haha iz kje si to potegnu?
Odgovori
0 0
Wolfman
03. 04. 2026 08.23
Prej ko bo se vrnil na igrišče, večja je verjetnost, da poglobi poškodbo mišice, ampak keš je keš, člčovvek je poa človek, sploh pa, če so ti delodajalci židje in postanš njihov zvesti kuža.
Odgovori
+4
5 1
nemeJungat
03. 04. 2026 08.22
ne moreš vse zmagat! Po vsakem porazu se je potrebno pobrat in it naprej. Porazi so sestavni del športa, samo na kavču jih ni
Odgovori
+3
4 1
Ales Lozar
03. 04. 2026 08.18
o on hitro nazaj. srečno pa glavo gor
Odgovori
+3
3 0
Jožajoža
03. 04. 2026 08.13
Dončićć je preverant
Odgovori
-10
4 14
Lopov975
03. 04. 2026 08.39
ni prevarant,L.A je pač povprečna ekipa
Odgovori
+3
4 1
pako-san
03. 04. 2026 08.10
Tako je,ko ne gre,pa hitr odigrat poskidbo...
Odgovori
-9
3 12
Koronavirusovec
03. 04. 2026 08.08
najhujši poraz lakersov v zgodovini lakersov , da izgubijo za 43 točk po 12 zaprednih zmagah z le enim porazom proti prvim pistons in le z 3 točk razlike
Odgovori
+2
5 3
motorist_mb
03. 04. 2026 08.00
Čimprejšnje okrevanje pubec ker brez tebe so 😆
Odgovori
+7
11 4
franc1972slo
03. 04. 2026 08.15
Z njim so izgubljali samo 32 pok razlike, res je
Odgovori
-3
4 7
