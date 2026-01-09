Lakersi proti Milwaukeeju, Dončić proti Giannisu

Edina tekma, na kateri so Lakersi dosegli še manj točk, je bil poraz z 88:103 proti Los Angeles Clippers prejšnji mesec, ko je Luka Dončić zaradi poškodbe zapustil igrišče že ob polčasu. Dončić je v sredo dosegel 38 točk in vpisal trojni dvojček, a je bil drugi zvezdnik LeBron James odsoten.

Tudi Milwaukee Bucks v tekmo vstopajo po porazu, potem ko so izgubili na gostovanju pri Golden Statu s 113:120. Lakersi so pri San Antonio Spurs doživeli poraz z 91:107, kar je bila njihova druga najslabša strelska predstava v tej sezoni.

Prav tako sta že več kot teden dni zaradi poškodb odsotna Austin Reaves in Rui Hachimura. Los Angeles je dočakal vrnitev Gabea Vincenta, ki je na zadnji tekmi po devetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe hrbta dosegel šest točk v 18 minutah igre. Jake LaRavia je za Lakerse prispeval 16 točk, a nihče drug ni presegel meje 10 točk.

Čeprav so Lakersi s statistiko 23 zmag in 12 porazov še vedno v boju za prva štiri mesta močne zahodne konference, so izgubili pet od zadnjih devetih tekem.

Bucksi so se po slabšem začetku sezone pobrali, a so po porazu v Bay Area zdaj pri izkupičku 5-3 po 23. decembru. Poraz jih je postavil na razmerje ene zmage in enega poraza na gostujoči turneji, ki se bo končala v Denverju.

Lakersi so 15. novembra na gostovanju pri Bucksih slavili zmago s 119:95, ko je Dončić dosegel 41 točk, Reaves pa 25, medtem ko sta bila James in Hachimura odsotna. Giannis Antetokounmpo je ob porazu dosegel 32 točk in zbral 10 skokov.