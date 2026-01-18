Naslovnica
Košarka

Lakersi so proti Portlandu doživeli peti poraz na zadnjih šestih tekmah

Portland, 18. 01. 2026 06.48 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Moštvo Los Angeles Lakers pod taktirko trenerja JJ Redicka ni uspelo premagati rapoloženega Portlanda

Los Angeles Lakersi so se na gostovanje v Portlandu odpravili brez Luke Dončića, ki je bil odsoten zaradi bolečin v levih dimljah. Jezerniki brez slovenskega zvezdnika niso bili kos razpoloženim Trailblazersom, ki so slavili z izidom 132:116.

Poleg Luke Dončića je pri Lakersih zaradi poškodbe še naprej odsoten Austin Reaves in jasno je, da moštvo iz mesta angelov ni dovolj globoko, da bi lahko "preživelo" njuno odsotnost. Portland je visoko vodil že po prvi četrtini in prednosti ni prepustil do konca tekme. To je bil peti poraz Lakersov na zadnjih šestih tekmah in deveti na zadnjih 14.

Moštvo Los Angeles Lakers pod taktirko trenerja JJ Redicka ni uspelo premagati rapoloženega Portlanda
Moštvo Los Angeles Lakers pod taktirko trenerja JJ Redicka ni uspelo premagati rapoloženega Portlanda
FOTO: Profimedia

41-letni LeBron James tokrat ni bil razpoložen, saj je zadel le šest od 16 metov iz igre. Tekmo je zaključil z 20 točkami, 9 skoki in 8 podajami. Največ točk pri gostih je dosegel izkušeni Marcus Smart, ki je vpisal 25 točk (met iz igre 9/17). Pri Lakersih je 20 točk vpisal center, ki je tekmo začel na klopi za rezerviste Drew Timme. Poleg Dončića sta bila odsotna tudi centra Deandre Ayton in Jaxson Hayes. Mejo 10 točk sta pri gostih presegla še Maxi Kleber in Rui Hachimura, ki sta se ustavila pri 11 točkah.

Pri domačih so izstopali Shaedon Sharpe s 25 točkami in rezervista Caleb Love in Jerami Grant, ki sta tekmo zaključila z 22 točkami. To je bila sedma zmaga Trailblazersov na zadnjih devetih tekmah. Lakerse čaka zelo zahtevno obdobje, saj je to bila prva od devetih gostujočih tekem na desetih tekmah. Naslednji obračun jih čaka že v manj kot 24 urah po obračunu s Portlandom, saj se bodo v domačem Los Angelesu soočili s Torontom, ki zaseda četrto mesto v zahodni konferenci.

Cedevita Olimpija po napeti končnici ostala praznih rok

StAnalitik
18. 01. 2026 08.00
Manjka Reaves
bibaleze
