Lakersi s četrtim najtežjim razporedom, Dončić tretji v dirki za MVP

"Medenih tednov" za na novo sestavljeno zasedbo Jezernikov je konec. Tako menijo strokovnjaki onkraj velike luže. Četa trenerja JJ-a Redicka je v novo sezono krenila bolje od pričakovanega. Deandre Ayton, ki so ga ob podpisu pogodbe spremljala številna vprašanja in dvomi, se je za zdaj izkazal za zadetek v polno, Austin Reaves in Luka Dončić sta našla pravo kemijo, Marcus Smart in Jake LaRavia sta dokazala, da lahko prispevata prepotrebno energijo s klopi, LeBron James, ki se vrača po poškodbi, pa lahko, ko je svež, še vedno pomaga moštvu v ključnih trenutkih. A pravi izzivi šele prihajajo.
Lakersi so do zdaj na 20 tekmah zabeležili kar 15 zmag in le pet porazov, kar jih uvršča na drugo mesto zahodne konference in tretje v celotni ligi za Oklahoma City Thunder in Detroit Pistons. Glede na decembrski razpored pa moštvo iz Kalifornije čaka zahtevna naloga, če bodo želeli to mesto ubraniti. Po analizi uradne spletne strani lige NBA imajo namreč Lakersi četrti najtežji urnik tekem izmed vseh ekip v ligi. Če štejemo že odigrani tekmi (zmaga proti New Orleansu in poraz proti Phoenixu), se bodo na 12 dvobojih kar devetkrat udarili z ekipami, ki imajo do zdaj več zmag kot porazov. Ob tem jih zdaj čaka zahteven "izlet" na vzhod.
"Že dolgo sem v ligi NBA in nikdar še nisem videl, da bi ekipa z zahodne obale odšla povsem na vzhod in tam odigrala tri tekme v štirih dneh. To bo neverjeten izziv. Potem se vrnemo nazaj in imamo nov izziv (tekma v pokalu, op. a.). Čaka nas težek niz in uspešno bomo morali upravljati z različnimi stvarmi," je razpored komentiral trener Redick. Jezerniki se bodo namreč v razmaku štirih dni pomerili s Torontom, Bostonom in Philadelphio. Takoj zatem sledi četrtfinale pokalnega tekmovanja proti San Antonio Spurs.
Dončić v bitki za laskavo lovoriko
Ob dobrih predstavah Los Angelesa niso ostale spregledane niti igre Dončića. Ta je znova v bitki za najbolj prestižno nagrado, namenjeno posameznikom, naziv najkoristnejšega igralca rednega dela. Čeprav je trenutno z dobrimi 35 točkami na tekmo prvi strelec lige, je v tem pogledu na tretjem mestu. Slovenski superzvezdnik ob tem še doda nekaj manj kot devet skokov in nekaj več kot devet asistenc na tekmo. Pred njim sta Denverjev Nikola Jokić (29,6 točke, 12,8 skoka, 11 asistenc) in MVP rednega dela minule sezone Shai Gilgeous-Alexander (32,6 točke, 4,9 skoka in 6,6 asistence). Dončić je sicer v tej sezoni večkrat presegel mejo 40 doseženih točk na tekmi kot kateri koli drug igralec, ob tem pa je v tem pogledu že med desetimi najboljšimi v zgodovini Lakersov. Čeprav je v Kalifornijo prišel šele v začetku februarja ...
