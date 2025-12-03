Lakersi s četrtim najtežjim razporedom, Dončić tretji v dirki za MVP

"Medenih tednov" za na novo sestavljeno zasedbo Jezernikov je konec. Tako menijo strokovnjaki onkraj velike luže. Četa trenerja JJ-a Redicka je v novo sezono krenila bolje od pričakovanega. Deandre Ayton, ki so ga ob podpisu pogodbe spremljala številna vprašanja in dvomi, se je za zdaj izkazal za zadetek v polno, Austin Reaves in Luka Dončić sta našla pravo kemijo, Marcus Smart in Jake LaRavia sta dokazala, da lahko prispevata prepotrebno energijo s klopi, LeBron James, ki se vrača po poškodbi, pa lahko, ko je svež, še vedno pomaga moštvu v ključnih trenutkih. A pravi izzivi šele prihajajo.

Lakersi so do zdaj na 20 tekmah zabeležili kar 15 zmag in le pet porazov, kar jih uvršča na drugo mesto zahodne konference in tretje v celotni ligi za Oklahoma City Thunder in Detroit Pistons. Glede na decembrski razpored pa moštvo iz Kalifornije čaka zahtevna naloga, če bodo želeli to mesto ubraniti. Po analizi uradne spletne strani lige NBA imajo namreč Lakersi četrti najtežji urnik tekem izmed vseh ekip v ligi. Če štejemo že odigrani tekmi (zmaga proti New Orleansu in poraz proti Phoenixu), se bodo na 12 dvobojih kar devetkrat udarili z ekipami, ki imajo do zdaj več zmag kot porazov. Ob tem jih zdaj čaka zahteven "izlet" na vzhod.