Luka Dončić je mestni derbi začel z 32 točkami v prvem polčasu

Los Angeles, 26. 11. 2025 05.14 | Posodobljeno pred eno minuto

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu v obračunu z mestnimi tekmeci LA Clippers lovijo 13. zmago v sezoni in tretjo zaporedno v skupinskem delu pokalnega tekmovanja v ligi NBA. Slovenec je tekmo začel v izjemni strelski formi, saj je imel 22 točk na svojem računu že pred koncem prve četrtine.

Trener Los Angeles Lakers JJ Redick na mestnem derbiju ne more računati na v tej sezoni odličnega centra DeAndreja Aytona, na drugi strani pa je trener Clippersov lahko računal na prvega zvezdnika Kawhija Leonarda, ki mu zaradi poškodbe ni bil na voljo na začetku sezone.

Pri Lakersih je obračun s Clippersi tretji zaporedni, na katerem skupaj nastopajo trije zvezdniki moštva Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves. Na zadnjih dveh obračunih izjemnemu napadu Jezernikov ni bil kos Utah Jazz, tudi tokratni obračun pa je predvsem Dončić začel v vroči strelski formi, saj je zadel prve tri mete za tri točke in skupno pet od šestih metov iz igre za 14 točk že po slabih sedmih minutah igre. Trener Clippersov Tyronn Lue je želel Slovenca ohladiti z minuto odmora, a kapetan slovenske reprezentance je bil preveč vroč, saj je po nadaljevanju igre zadel še dve zaporedni trojki, kar pomeni, da je imel 20 točk na svojem računu že krepko pred koncem prve četrtine. Konec prve četrtine je dočakal s 24 točkami na svojem računu, kljub temu pa so v drugo četrtino s prednostjo 38:37 vstopili Clippersi.

Luka Dončić je obračun s Clippersi začel s 24 točkami v prvi četrtini
Luka Dončić je obračun s Clippersi začel s 24 točkami v prvi četrtini FOTO: Profimedia

V drugi četrtini so ga nasprotniki začeli podvajati v obrambi, Slovenec pa je z natančnimi podajami vztrajno iskal proste soigralce. Vsakič, ko je pred Slovencem stal le en branilec pa je Dončić izkoristil priložnost za met in polčas je dočakal z 32 točkami na svojem računu. Lakersi so tudi tretjo četrtino začeli dobro, saj so začeli prvih pet metov iz igre. Clippersi so s pomočjo razpoloženega Jamesa Harden odgovorili z delnim izidom 9:0.

