Košarka

Lakersi skoraj izničili -26, Dončić z 32 točkami prvi strelec tekme

Los Angeles, 23. 01. 2026 05.27 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na petek gostovali pri mestnemu tekmecu Los Angeles Clippers in doživeli 17. poraz v sezoni (112:104). Pri 17-kratnih prvakih lige NBA je bil vnovič najučinkovitejši posameznik dvoboja Luka Dončić, ki je 32 točkam dodal še 11 skokov in osem podaj.

Clippersi so imeli razmerje zmag in porazov 6–21, nato pa je pred tedni po uspehu prav nad Lakersi sledil preporod in izjemen niz 12 zmag ter zgolj treh porazov. Na račun tega varovanci trenerja Tyrona Lua znova razmišljajo tudi o končnici. Razloge za optimizem pa lahko črpajo v dejstvu, da je tudi druga zmaga v sezoni nad mestnimi rivali potrdila, da so v tem trenutku bolj kompaktna ekipa od Luke Dončića in druščine.

Po začetnem vodstvu jezernikov, ko je bil dvakrat pri metu izza črte 6,75 metra uspešen Jake LaRavia, so vajeti igre v svoje roke hitro vzeli domači košarkarji, pri katerih sta za odlično organizacijo napadov skrbela prekaljena veterana Kawhi Leonard in James Harden. Slednji je v navezi s hrvaškim centrom Ivico Zubcem skrbel za to, da gostje nikakor niso našli recepta za igro dva na dva. Faktor presenečenja pri Clippersih je bil zagotovo Kobe Sanders, ki je že v uvodnih 12 minutah igre dosegel dve trojki. Po uspešnem metu z razdalje slovenskega zvezdnika Dončića so domači košarkarji dobili prvo četrtino s 36:29.

Tudi na začetku druge četrtine Clippersi niso popuščali. Ravno nasprotno, mestnemu rivalu niso dopustili, da bi razigral svoje največje adute. Če je Dončić v uvodni četrtini dosegel 14 točk, jih je do zaključka prvega polčasa le še tri, skupaj torej 17. To se je posledično pokazalo tudi pri (po)višanju vodstva domačih, ki so na veliki odmor odšli s prednostjo 17 točk (64:47).

Lakersi katastrofalno odprli drugi polčas

Gostje so zelo slabo vstopili v drugi del igre. Namesto da bi začeli topiti domačo prednost, so s katastrofalno obrambo dopustili domačim, da so počeli, kar so želeli. Leonard je še naprej mojstrsko izkoriščal luknjičasto obrambo Lakersov in, ko je John Collins dosegel trojko sredi tretje četrtine, je domača prednost narasla že na +23. 

Po minuti odmora besnega stratega 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redicka so jezerniki vendarle strnili svoje vrste in z delnim izidom 19:7 do konca omenjenega dela igre zmanjšali zaostanek na -14 (86:72). Ko se je že zdelo, da so Lakersi blizu 17. poraza v sezoni, je Rui Hačimura začel delni izid 9:0 in tako približal goste na vsega pet točk zaostanka. Čeprav so tudi Clippersi grešili v napadu, tega Redickovi varovanci niso uspeli spremeniti v svoje vodstvo.

Dončić je s fantastično trojko prek roke Krisa Dunna pet minut in pol pred koncem srečanja poskrbel za infarktno končnico (93:91). Toda glede na prikazano v prvih treh četrtinah, si gostje niso zaslužili zmage. Po minuti odmora domačega stratega tri minute pred koncem so Leonard in druščina le uspeli izvleči zelo pomembno zmago v boju za končnico in tako še drugič v sezoni nadigrali mestnega rivala (112:104). Pri zmagovalcih so bili najučinkovitejši posamezniki Kawhi Leonard s 24 točkami ter Ivica Zubac in James Harden s po 18 točkami.

Liga NBA, izid:
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)
(Luka Dončić: 32 točk, 11 skokov in 8 podaj za Los Angeles Lakers).

