Košarka

Lakersi skoraj zapravili visoko prednost, Dončić dosegel 29 točk

Phoenix, 15. 12. 2025 05.01 pred 22 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so imeli še nekaj minut pred koncem obračuna proti Phoenix Sunsom vse v svojih rokah, tudi visoko prednost 20 točk, ki so jo po nespametnih napakah skorajda zapravili. Na koncu sta jezernikom 18. zmago v sezoni (114:116) z natančnim izvajanjem prostih metov prinesla veterana LeBron James in Marcus Smart. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 29 točk ter ob tem zbral še šest podaj in tri skoke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moštvi sta odigrali zelo izenačen prvi polčas. Če so bili v uvodni četrtini za odtenek boljši domači košarkarji, člani moštva Phoenix Suns (36:31), so v nadaljevanju varovanci trenerja JJ Redicka nekoliko strnili svoje vrste in na veliki odmor odšli rezultatsko poravnani s tekmecem (62:62).

Čeprav je imel slovenski zvezdnik Luka Dončić velike težave z metom iz igre, pri katerem je zgrešil kar 18 metov (7/25), pa je bil toliko bolj natančen pri prostih metih (13/14). Na koncu je kapetan slovenske izbrane vrste zbral 29 točk, kar je bilo dovolj, da je bil znova najučinovitejši posameznik svojega moštva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakersi so tokrat pogrešali organizatorja igre Austina Reavesa in nemškega centra Maxija Kleberja, sta pa v ospredje stopila oba preostala visoka košarkarja pri 17-kratnih prvakih lige NBA Deandre Ayton in Jaxson Hayes, ki sta dosegla dvomestno število točk. Nekdanji član Sunsov se je ustavil pri 20 točkah, medtem ko jih je najverjetnejši novi Dončićev reprezentančni soigralec prispeval 12 ob devetih skokih.

Tudi v drugem delu obračuna v Mortgage Matchup Centru v Arizoni smo spremljali izrazite vzpone in padce v igri obeh moštev. Lakersom je uspel izjemen delni izid ob prehodu iz tretje v zadjo četrtino tekme (24:0), s katerim so prešli v visoko vodstvo 20 točk (97:77), ki pa so ga z nespametnimi potezami v naslednjih petih minutah skorajda zapravili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še dobre tri minute pred koncem so imeli Dončić in druščina 14 točka naskoka (111:97), soncem pa je do vstopa v zadjo minuto uspel delni 17:2. Po trojki Dillona Brooksa 12 sekund pred koncem so domači košarkarji prešli v minimalno vodstvo (114:113), nato pa je omenjeni kanadski košarkar z veliko neumnostjo "rešil" Lakerse pred porazom. 

Zaradi provokacije in metanja žoge v Jamesa si je Brooks povsem zasluženo prislužil drugo tehnično napako in posledično izključitev. LeBron je zgrešil prosti met, a so imeli gosti na voljo še napad. Devin Booker je pri metu za tri točke nad Jamesom storil osebno napako, domači strateg Jordan Ott pa je to odločitev sodnikov neuspešno izzval. 41-letni veteran je zadel drugi in tretji prosti met za vodstvo gostov s 114:115, za zadnji napad Sunsov pa je ostalo še 3,9 sekunde. James je uspešno blokiral poskus meta za tri točke Graysona Allena, nakar se je do žoge dokopal Marcus Smart, ki je 0,4 sekunde pred koncem tekme z uspešno izvedenim prostim metom potrdil težko prigarano zmago Lakersov.     

Liga NBA, izid:
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 114:116 (36:31, 26:31, 15:24, 37:30)
(Luka Dončić: 29 točk, 6 podaj in 3 skoki za Los Angeles Lakers).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba la lakers dončić phoenix

