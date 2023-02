Lakersi so se 'končno rešili' Westbrooka

Po odhodu Kyrieja Irvinga v Dallas so za nov velik posel v ligi NBA poskrbeli Los Angeles Lakersi, ki so v svoje vrste pripeljali D'Angela Russella, Malika Beasleyja in Jarreda Vanderbilta. Mesto angelov pa je zapustil Russell Westbrook.

Lakersi so po odhodu Kyrieja Irvinga v Dallas in posledičnem javnem nezadovoljstvu svojega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa stopili v akcijo. Športni direktor Rob Pelinka je v LA iz Utaha pripeljal ostrostrelca Malika Beasleyja in center Jarreda Vanderbilta, iz Minnesote pa se jim je pridružil organizator igre D'Angelo Russell, ki je pri Jezernikih tudi začel svojo kariero. Utah Jazz bo prejel tudi izbor Lakersov na naboru leta 2027. Ta bo 'ostal' v Los Angelesu v primeru, da se bo nahajal na prvih štirih mestih tega leta. Nekdaj super zvezdnik lige NBA, danes pa očitno zgolj nezaželena visoka plača Russell Westbrook bo svojo kariero nadaljeval v Utahu. Tako vsaj deluje na papirju, saj obstaja možnost, da bodo Jazzi z organizatorjem igre predčasno prekinili pogodbo, vredno 44 milijonov evrov. Russell Westbrook vse od prihoda v Los Angeles iz Washingtona ni uspel prepričati LeBrona Jamesa in trenerjev, da je igralec, s katerim lahko osvojijo nov prstan. FOTO: AP Minnesota bo prejela izkušenega organizatorja igre Mika Conleyja, Juana Toscano-Andersona, Damiana Jonesa in Nickeila Alexandra-Walkerja. Novica sledi poročanju vedno zanesljivega ESPN-ovega novinarja Adriana Wojnarowskega, da sta se glavni trener Lakersov Darwin Ham in Westbrook ob nedavnem porazu Jezernikov proti Oklahomi v slačilnici glasno sporekla.