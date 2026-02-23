Naslovnica
Košarka

Lakersi so se spet ukvarjali s sodniki: 'V tem pogledu moramo biti tako jaz kot celotna ekipa boljši'

Los Angeles, 23. 02. 2026 08.42 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
JJ Redick

Moštvo iz Los Angelesa je proti svojim največjim tekmecem z vzhoda stik držalo v prvi četrtini, že do odmora pa so košarkarji Bostona pobegnili in si nabrali deset točk naskoka. Tudi v nadaljevanju večjih težav pri ohranjanju te prednosti niso imeli. Naslednji dvoboj Luka Dončića in soigralce čaka v noči s torka na sredo, ko bodo gostili Orlando Magic.

To je bila druga zmaga Bostona proti Lakers v sezoni, decembra je bil v domači dvorani boljši s 126:105, a sta takrat manjkala tako Luka Dončić kot LeBron James. Jezerniki so le enkrat to sezono dosegli manj kot 89 točk, in sicer 21. decembra proti LA Clippers, ko so izgubili z 88:103.

Luka Dončić vs Boston
Luka Dončić vs Boston
FOTO: Sofascore.com

Po dvoboju so v taboru Los Angelesa veliko govorili tudi o sodnikih. "Spregledali so očiten koš po polaganju LeBrona. Neemias Queta je šel z roko skozi obroč. O tem pravilu se bom posvetoval, saj je iskreno to dober način, kako braniti določene mete," je sarkastično povedal trener jezernikov JJ Redick in se opravičil za živčne izpade med tekmo. 

Preberi še 'Zdaj vemo, kako je treba igrati takšne tekme. Fizično in še enkrat fizično'

"Jaz bi moral biti prvi, ki pomirja. Dobili smo nekaj tehničnih napak, moramo se izboljšati pod tem vprašanjem. Pred končnico moramo umiriti in ohladiti glave," je še dejal strateg jezernikov in na vsa usta hvalil enega od udarnih mož keltov Jaylen Brownna, ki je domačim nasul 32 točk.

"Pravzaprav nima nobene slabosti. Igra enakovredno v obe smeri. Odličen je, težko ga je braniti. Po mojem je ključni mož Bostona že celo sezono," je poraz proti keltom komentiral trener ekipe iz mesta angelov. 

Los Angeles Lakers vs Boston Celtics
Los Angeles Lakers vs Boston Celtics
FOTO: Sofascore.com

Sodniki so ekipi Los Angelesa dosodili tri tehnične napake, dve od teh sta za negodovanje nad njihovim delom dobila Redick in Reaves. 

"Včasih se preveč zapletemo v obračune s sodniki. Igramo pač na tak način, da velikokrat mečemo proste mete. Ne mečemo veliko za tri točke, več prodiramo in iščemo kontakt. Ko pa sodniki tega ne vidijo in ne piskajo, se moramo osredotočiti na naslednji napad. V tem pogledu moramo biti tako jaz kot celotna ekipa boljši," pa je glede odnosa s sodniki razpredal Reaves.

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Boston Celtics 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)
Luka Dončić 25 (9:22 iz igre, 4:7 za tri, prosti meti 3:6, 5 skokov, 3 podaje, 1 blokada, 2 izgubljeni žogi v 33 minutah).

košarka nba

Dallas do zmage v Indianapolisu, ki ohranja (teoretične) upe za končnico

KOMENTARJI1

Amor Fati
23. 02. 2026 10.01
Jakna je kriva 🤣
Odgovori
0 0
bibaleze
