Lakersi udejanjili mokre sanje Nica Harrisona

"Obramba osvaja naslove." To je stavek, ki ga je v preteklih tednih in mesecih v javnosti večkrat ponovil Nico Harrison, ki je s tem skušal upravičiti svojo odločitev, ki je v začetku februarja prinesla najodmevnejšo zamenjavo v zgodovini Lige NBA. In kako mu zaenkrat kaže? Dallas je na zadnji tekmi rednega dela od Memphisa prejel 132 točk, v boju za mesto v končnici pa jim je isti nasprotnik nekaj dni kasneje nasul 120 točk. To vsekakor nista številki, s katerimi bi se moštvo, katerega športni direktor sanja o vrhunskih obrambnih predstavah, lahko pohvalilo.

So pa do hvalevrednega dosežka na sinočni tekmi prišli košarkarji moštva Los Angeles Lakers, ki so se odlično odzvali po porazu na prvi tekmi prvega kroga končnice in z rezultatom 94:85 serijo izenačili na ena. Na prvi tekmi, ki so jo izgubili s 117:95, so jezerniki nasprotnikom dopustili kar 25 točk iz protinapadov, tokrat pa so košarkarji ekipe Minnesota Timberwolves na omenjen način vknjižili vsega šest točk. "Po enem najboljših treningov sezone, ki smo ga oddelali dan pred tekmo, smo vedeli, kako moramo odigrati. Sprintali smo v obrambo. Določene protinapade je nemogoče preprečiti, v večini pa odločata energija in trud," je zmagovalni recept opisal LeBron James.