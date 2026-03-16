Lakersi v Houstonu lovijo šesto zaporedno zmago

Lakersi in Rocketsi v ta dvoboj vstopajo z enakim številom porazov (25). Hkrati imata obe ekipi dva poraza manj kot Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves.

Lakersi so ujeli pravo formo ob pravem času, dobili so osem od zadnjih devetih tekem in prevzeli vodilni položaj v napetem četveroboju za tretje mesto. Košarkarji Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs so si praktično že zagotovili prvi dve mesti na zahodu, zato se omenjena četverica zdaj bori za zadnji dve mesti, ki v prvem krogu končnice prinašata prednost domačega igrišča.

Rocketsi so niz petih zaporednih domačih tekem odprli z zmago s 107:105 proti New Orleans Pelicans in to kljub odsotnosti Alperena Sengüna. Brez visokega Turka, drugega najboljšega strelca ekipe ter vodilnega po asistencah in skokih, je moral Houston v napadu ubrati nekoliko drugačen pristop.

Del tega je pomenil tudi večjo vlogo Amena Thompsona, ki je bil bolj agresiven pri prodorih pod koš in je izkoriščal priložnosti na zunanjem položaju, ko so se Pelicansi občasno odločili za podvajanje Kevina Duranta in ga prisilili, da se znebi žoge.