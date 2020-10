Lakersi v morda že odločilno tekmo z 'Mamba' dresi

"Nikoli si ne želimo izgubiti v teh dresih," je o črno-zlati opravi, posvečeni pokojnima Kobeju Bryantuin njegovi hčerki Gianni Bryant, dejal zvezdnik Los Angeles Lakersov Anthony Davis. Ekipa iz Kalifornije je posebne drese s kačjim vzorcem v letošnji končnici že nosila, zadnjič na drugi tekmi finala proti moštvu Miami Heat, ki so jo Jezerniki dobili s 124:114. Izkupiček v "Mamba" dresih so tako izboljšali na 4:0.

Do končne zmage in izenačitve rekorda večnih rivalov Boston Celticsov (17 naslovov v zgodovini kluba) zdaj Davisa, LeBrona Jamesain soigralce loči le še zmaga. In čeprav bi morali po prvotnih napovedih v peto tekmo z ekipo Gorana Dragićakreniti v vijoličasti opravi, je vodstvo tekmovanja pristalo na željo kluba, da morda že odločilno zmago v finalnem paru napade v dresih, ki so nastali v spomin na tragično preminulo legendo Jezernikov in njegovo hčerko, ki sta 26. januarja letos skupaj s šestimi sopotniki in pilotom življenje izgubila v helikopterski nesreči pri kalifornijskem Calabasasu.