Lakersi v San Antonio po četrto zaporedno zmago

Lakersi v tem koledarskem letu poraza še ne poznajo, potem ko so na silvestrovo klonili proti Detroitu, so dvakrat premagali Memphis, v noči na sredo pa porazili še New Orleans. Pelikane sta s skupnimi močmi potopila Luka Dončić in LeBron James, ki sta skupaj dosegla 60 točk in jezernike dvignila na tretje mesto lestvice zahodne konference.
Precej manj pa so z izkupičkom zadnjih tekem zadovoljni pri San Antoniu. Spursi, ki so s 25 zmagami in 11 porazi sicer drugi v zahodni konferenci, so morali premoč priznati Portlandu in Memphisu. Tekma proti Lakersom jim prinaša priložnost, da se po dveh porazih ponovno vrnejo na zmagovalna pota.
Moštvi sta se v tej sezoni srečali že dvakrat, obakrat v Los Angelesu. V začetku novembra so slavili Lakersi, v sredini decembra pa so bili v četrtfinalu pokalnega tekmovanja boljši Spursi.
Pri San Antoniu je sicer vprašljiv nastop prvega zvezdnika Victorja Wembanyame, pri Los Angelesu pa sta na seznamu poškodovanih med drugim Austin Reaves in Rui Hachimura, tekmo pa naj bi izpustil tudi James. Zaradi težav s poškodbo stopala bi lahko namreč bilo igranje dva večera zapored zanj tvegano.
