Lakersi v San Antonio po četrto zaporedno zmago

Lakersi v tem koledarskem letu poraza še ne poznajo, potem ko so na silvestrovo klonili proti Detroitu, so dvakrat premagali Memphis, v noči na sredo pa porazili še New Orleans. Pelikane sta s skupnimi močmi potopila Luka Dončić in LeBron James , ki sta skupaj dosegla 60 točk in jezernike dvignila na tretje mesto lestvice zahodne konference.

Precej manj pa so z izkupičkom zadnjih tekem zadovoljni pri San Antoniu. Spursi, ki so s 25 zmagami in 11 porazi sicer drugi v zahodni konferenci, so morali premoč priznati Portlandu in Memphisu. Tekma proti Lakersom jim prinaša priložnost, da se po dveh porazih ponovno vrnejo na zmagovalna pota.

Moštvi sta se v tej sezoni srečali že dvakrat, obakrat v Los Angelesu. V začetku novembra so slavili Lakersi, v sredini decembra pa so bili v četrtfinalu pokalnega tekmovanja boljši Spursi.