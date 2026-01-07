Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi v San Antonio po četrto zaporedno zmago

San Antonio, 07. 01. 2026 23.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Luka Dončić

Manj kot 24 ur po zmagi nad New Orleans Pelicans košarkarje Los Angeles Lakers čaka nov obračun. V Teksasu jih bo v noči na četrtek gostil drugouvrščeni San Antonio. Luka Dončić in druščina, ki so v tem letu še neporaženi, se bodo Spursom skušali oddolžiti za decembrski poraz v četrtfinalu pokalnega tekmovanja ter vpisati četrto zaporedno zmago.

Luka Dončić in LeBron James sta v zmagi Lakersov proti Pelicansom skupaj vpisala natanko 60 točk.
Luka Dončić in LeBron James sta v zmagi Lakersov proti Pelicansom skupaj vpisala natanko 60 točk.
FOTO: AP

Lakersi v tem koledarskem letu poraza še ne poznajo, potem ko so na silvestrovo klonili proti Detroitu, so dvakrat premagali Memphis, v noči na sredo pa porazili še New Orleans. Pelikane sta s skupnimi močmi potopila Luka Dončić in LeBron James, ki sta skupaj dosegla 60 točk in jezernike dvignila na tretje mesto lestvice zahodne konference.

Preberi še Luka in LeBron znova blestela in Lakerse povedla do zmage proti New Orleansu

Precej manj pa so z izkupičkom zadnjih tekem zadovoljni pri San Antoniu. Spursi, ki so s 25 zmagami in 11 porazi sicer drugi v zahodni konferenci, so morali premoč priznati Portlandu in Memphisu. Tekma proti Lakersom jim prinaša priložnost, da se po dveh porazih ponovno vrnejo na zmagovalna pota.

Moštvi sta se v tej sezoni srečali že dvakrat, obakrat v Los Angelesu. V začetku novembra so slavili Lakersi, v sredini decembra pa so bili v četrtfinalu pokalnega tekmovanja boljši Spursi.

Preberi še Legendarni James brez zadržkov: Luka je vodja franšize, moramo se mu prilagoditi

Pri San Antoniu je sicer vprašljiv nastop prvega zvezdnika Victorja Wembanyame, pri Los Angelesu pa sta na seznamu poškodovanih med drugim Austin Reaves in Rui Hachimura, tekmo pa naj bi izpustil tudi James. Zaradi težav s poškodbo stopala bi lahko namreč bilo igranje dva večera zapored zanj tvegano.

košarka los angeles lakers nba luka dončić

Nov košarkar v slačilnici zmajev

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
zadovoljna
Portal
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Ne pozabite na to olajšavo!
Ne pozabite na to olajšavo!
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Našli so jo mrtvo
Našli so jo mrtvo
dominvrt
Portal
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445