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Košarka

Lakersi po odličnem uvodu pred prvim gostovanjem v sezoni

Salt Lake City , 25. 10. 2026 20.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Debi Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakers proti Utah Jazz

Košarkarji Los Angeles Lakersov se po uvodnih zmagah na domačem terenu odpravljajo na prvo gostovanje v letošnji sezoni lige NBA. Luka Dončić in druščina so se odpravili v Salt Lake City, kjer bodo gostovali pri moštvu Utah Jazz, ki je na uvodnih tekmah nove sezone zabeležilo po zmago in poraz. Tekma se bo pričela ob 22.00.

Los Angeles Lakersi so obdobje po LeBronu Jamesu začeli suvereno in zmagali na uvodnih tekmah, ki so jih odigrali pred domačimi navijači v Crypto.com areni. Na uvodu v sezono so najprej padli Warriorsi z rezultatom 127:105, nato pa so premoč varovancem JJ Redicka morali priznati tudi njihovi moštveni tekmeci Clippersi. Jezerniki so mestni dvoboj dobili s 125:117.

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Prvi zvezdnik moštva Luka Dončić na uvodnih tekmah še ni pokazal vsega razkošnega talenta, so pa zato Slovencu pomagali soigralci, ki so veliko doprinesli k obema zmagama. Posebej se je izkazal Walker Kessler, ki je v mesto angelov pred začetkom sezone prišel ravno iz vrst Utaha v zameno za nezaščitena izbora prvega kroga nabora 2031 in 2033 ter pravici do zamenjave izborov prvega kroga v letih 2028 in 2030. 218 centimetrov visoki center je že na uvodni tekmi pokazal izvrstno predstavo in utišal kritike.

Walker Kessler se je izkazal na uvodnih tekmah pri Lakersih.
Walker Kessler se je izkazal na uvodnih tekmah pri Lakersih.
FOTO: Profimedia

22. izbor nabora iz leta 2022 je proti Warriorsom postal prvi igralec jezernikov po Shaquillu O'Nealu, ki je na eni tekmi žogo desetkrat zabil skozi obroč. Poleg tega je postal prvi igralec Lakersov po Wiltu Chamberlainu, ki je imel popoln strelski večer ob vsaj 12 poskusih meta iz igre. V povprečju je Kessler na uvodnih srečanjih dosegal 24 točk, 8,5 skoka in štiri blokade na tekmo.

Lakersi dobili vse lanske dvoboje

Lakersi se v Salt Lake City podajajo z dobro popotnico, saj so slavili na vseh tekmah v lanski sezoni. Utah je uspel slaviti le na eni od zadnjih osmih tekem proti moštvu iz mesta angelov. Varovanci Willa Hardyja so po tem, ko so na uvodu sezone izgubili s 103:123 na gostovanju pri Memphisu, nato slavili pred domačimi navijači proti New Orleansu z minimalno razliko 120:119.

Luka Dončić in Jaxson Hayes
Luka Dončić in Jaxson Hayes
FOTO: AP

Dvoboj bo zanimiv tudi s tega vidika, ker se bo proti Dončiću pomeril naturalizirani Slovenec Jaxson Hayes, ki je še v lanski sezoni igral za Lakerse, a bil med poletjem žrtev prevetritve kadra jezernikov.

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