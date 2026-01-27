Los Angeles ustavil serijo zmag Chicaga, nova čudežna predstava Dončića

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Luka Dončić je ob zmagi Los Angeles Lakersov nad Chicago Bullsi zbral kar 46 točk, 11 asistenc in sedem skokov ter tako razorožil v zadnjem času zelo razpoložene bike, ki so nanizali štiri zaporedne zmage pred gostovanjem jezernikov. LeBron James je 20 od svojih 24 točk dosegel že v prvem polčasu, Lakersi pa so na gostovanju, dolgem osem tekem, izkupiček zmag izboljšali na 3:1. Rui Hačimura je ob uspehu gostov iz mesta angelov dodal 23 točk in blestel z metom iz igre (9:11).

Lakersi so v prejšnji sezoni proti Chicagu izgubili obe tekmi, vključno z nesrečnim porazom s 117:119 v United Centru, ko je Josh Giddey ob zvoku sirene zadel met za zmago s sredine igrišča. Pri Bullsih je bil ob tokratnem porazu najbolj učinkovit Coby White s 23 točkami, Ayo Dosunmu jih je dodal 20. Chicago je pred tem dobil pet od zadnjih šestih obračunov v ligi NBA.

Los Angeles je odločilno prednost v vetrovnem mestu ustvaril z delnim izidom 25:6, ki se je začel ob koncu prve in nadaljeval v drugi četrtini. James je s hitrim zabijanjem povišal na 51:37, dobrih sedem minut pred polčasom. Bulls so se do odmora približali s serijo 7:0 in zaostanek zmanjšali na 69:56. Dončić je v prvem polčasu dosegel skupno 17 točk in imel še "spoštljivih" osem asistenc.

Bulls so zadeli 18 od 49 metov za tri točke in dosegli vsaj 17 trojk na peti zaporedni tekmi, a jim to proti izjemnemu Dončiću in druščini tokrat ni pomagalo na poti k novi zmagi. Los Angeles je vodil že za 20 točk, vendar se je Chicago v tretji četrtini približal na vsega točko zaostanka (81:80) po dveh prostih metih Črnogorca Nikole Vučevića 6:42 pred koncem četrtine. Sledil je odgovor Lakersov. Marcus Smart je dosegel koš z dodatnim prostim metom, Dončić je uspešno pospravil dva prosta meta, Hačimura pa zabil trojko za vodstvo 89:80 slabih pet minut pred koncem tretje četrtine.

Luka Dončić FOTO: AP

Ljubljančan je nato zadel še met za tri točke in prosti met, s čimer so Lakersi v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 104:89. Slovenski zvezdnik je v tretji četrtini dosegel kar 20 točk ob metu 6:9 iz igre. Lakersi so metali izjemnih 56 odstotkov iz igre (46:82), ob tem pa zadeli 16 od 33 metov za tri točke.

Pri Chicagu je kar šest igralcev doseglo dvomestno število točk. Vučević je zbral 18 točk in 11 skokov, Giddey pa je tekmo končal z 19 točkami. Izid, liga NBA, redni del:

Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)

Luka Dončić 46 (15:24 iz igre, 8:14 za tri, 8:12 prosti meti, enajst podaj, sedem skokov, tri izgubljene žoge v 38 minutah).