Košarka

Los Angeles ustavil serijo zmag Chicaga, nova čudežna predstava Dončića

Chicago , 27. 01. 2026 05.08 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers

Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA sta se v United Centru udarili ekipi Chicago Bulls in Los Angeles Lakers. Biki so pred obračunom z jezeniki nanizali štiri zaporedne zmage, tokrat pa so morali priznati premoč moštvu iz mesta angelov (129:118). Luka Dončić je za goste dosegel kar 46 točk. Dodal je še enajst podaj in sedem skokov v 38 minutah igre. Jezerniki so s tekmo v Chicagu začeli drugo polovico od osmih tekem dolgega niza gostovanj, najdaljšega v sezoni.

Luka Dončić je ob zmagi Los Angeles Lakersov nad Chicago Bullsi zbral kar 46 točk, 11 asistenc in sedem skokov ter tako razorožil v zadnjem času zelo razpoložene bike, ki so nanizali štiri zaporedne zmage pred gostovanjem jezernikov. LeBron James je 20 od svojih 24 točk dosegel že v prvem polčasu, Lakersi pa so na gostovanju, dolgem osem tekem, izkupiček zmag izboljšali na 3:1. Rui Hačimura je ob uspehu gostov iz mesta angelov dodal 23 točk in blestel z metom iz igre (9:11).

Preberi še 'Vsakič, ko bom prišel, bo čustveno'

Lakersi so v prejšnji sezoni proti Chicagu izgubili obe tekmi, vključno z nesrečnim porazom s 117:119 v United Centru, ko je Josh Giddey ob zvoku sirene zadel met za zmago s sredine igrišča. Pri Bullsih je bil ob tokratnem porazu najbolj učinkovit Coby White s 23 točkami, Ayo Dosunmu jih je dodal 20. Chicago je pred tem dobil pet od zadnjih šestih obračunov v ligi NBA.

Los Angeles je odločilno prednost v vetrovnem mestu ustvaril z delnim izidom 25:6, ki se je začel ob koncu prve in nadaljeval v drugi četrtini. James je s hitrim zabijanjem povišal na 51:37, dobrih sedem minut pred polčasom. Bulls so se do odmora približali s serijo 7:0 in zaostanek zmanjšali na 69:56. Dončić je v prvem polčasu dosegel skupno 17 točk in imel še "spoštljivih" osem asistenc.

Bulls so zadeli 18 od 49 metov za tri točke in dosegli vsaj 17 trojk na peti zaporedni tekmi, a jim to proti izjemnemu Dončiću in druščini tokrat ni pomagalo na poti k novi zmagi. Los Angeles je vodil že za 20 točk, vendar se je Chicago v tretji četrtini približal na vsega točko zaostanka (81:80) po dveh prostih metih Črnogorca Nikole Vučevića 6:42 pred koncem četrtine.

Sledil je odgovor Lakersov. Marcus Smart je dosegel koš z dodatnim prostim metom, Dončić je uspešno pospravil dva prosta meta, Hačimura pa zabil trojko za vodstvo 89:80 slabih pet minut pred koncem tretje četrtine.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Ljubljančan je nato zadel še met za tri točke in prosti met, s čimer so Lakersi v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 104:89. Slovenski zvezdnik je v tretji četrtini dosegel kar 20 točk ob metu 6:9 iz igre. Lakersi so metali izjemnih 56 odstotkov iz igre (46:82), ob tem pa zadeli 16 od 33 metov za tri točke.

Preberi še Dončić navijače Dallasa presenetil z luksuzno suito in posebnimi darili

Pri Chicagu je kar šest igralcev doseglo dvomestno število točk. Vučević je zbral 18 točk in 11 skokov, Giddey pa je tekmo končal z 19 točkami.

Izid, liga NBA, redni del:
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)
Luka Dončić 46 (15:24 iz igre, 8:14 za tri, 8:12 prosti meti, enajst podaj, sedem skokov, tri izgubljene žoge v 38 minutah).

košarka chicago bulls los angeles lakers

Navada je železna srajca: Dončić jo je v Dallasu mahnil kar proti nekdanji slačilnici

