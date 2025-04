Lakersi v zadnjo tekmo rednega dela brez Dončića in ostalih zvezdnikov

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James so le trije izmed zvezdnikov, ki danes ne bodo igrali.

Tekmo proti Portlandu bodo izpustili Luka Dončić, LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith in Maxi Kleber, pod vprašajem pa so Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent, Jaxson Hayes in Jordan Goodwin. Za Trail Blazerse bo to zadnja tekma sezone, saj so na 12. mestu zahodne konference brez možnosti za preboj v končnico.

Lakersi so si tretje mesto zagotovili na zadnji tekmi, ko so s 140:109 ugnali Houston Rocketse. Slednji bodo redni del sezone končali mesto nad jezerniki, zanesljivo prva pa je Oklahoma. V borbi za četrto mesto pred zadnjo tekmo ostajajo tri ekipe – Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets. Izmed naštetih ekip se bo tista, ki bo končala na šestem mestu, v prvem krogu končnice udarila z Lakersi, ki bodo imeli prednost domačega terena.