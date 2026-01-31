Naslovnica
Košarka

'Lahek sprehod' Lakersov v prestolnici, Dončić (že ob polčasu) s trojnim dvojčkom

Washington, 31. 01. 2026 05.07 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Washington Wizards - Los Angeles Lakers

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so v obračunu lige NBA gostovali pri zasedbi Washington Wizards. Po hladni prhi, ki so jo varovanci JJ Redicka nazadnje doživeli v Clevelandu, so Luka Dončić, LeBron James in druščina našli pot do ekspresne vrnitve na zmagovalne tirnice. Jezerniki so domačo ekipo iz ameriške prestolnice visoko ugnali (142:111). Dončić je že v prvem polčasu vpisal trojni dvojček (26 točk, 10 skokov in 11 podaj). Na koncu je zbral 37 točk, 13 podaj in 11 skokov v 31 minutah igre.

Luka Dončić je v prvih dveh četrtinah zbral 26 točk, 11 podaj in 10 skokov, pri čemer je deseti skok ujel v zadnjih sekundah druge četrtine. Po podatkih Sportradarja je bil nazadnje trojni dvojček v prvem polčasu v ligi NBA dosežen 5. decembra lani, ko je to uspelo Jalenu Johnsonu iz Atlanta Hawksov. Johnson je takrat v prvem polčasu dosegel 11 točk, 12 podaj in 10 skokov.

Luka Dončić je čaral na dvorišču čarovnikov iz Washingtona.
Luka Dončić je čaral na dvorišču čarovnikov iz Washingtona.
FOTO: AP

LeBron James je za Lakerse prispeval 20 točk in pri 41 letih deloval zelo razigrano, ko je v prvem polčasu z levo roko zabil po podaji za alley-oop. In s tem še ni končal svojih zabijanj. Navijači v ameriški prestolnici so že pred sredino tretje četrtine začeli vzklikati, naj v igro vstopi Jamesov sin Bronny. To se je zgodilo 5 minut in 29 sekund pred koncem četrte četrtine, mlajši James pa je v protinapadu poskrbel tudi za zabijanje z eno roko.

Preberi še Dončićev soigralec le še korak od igranja za Slovenijo

Deandre Ayton je za goste iz mesta angelov dosegel 28 točk in 13 skokov, iz igre pa je zadel 12 od 14 metov. Lakersi so na tekmi metali kar 61-odstotno. Lakersi so ob polčasu vodili s 77:48, v tretji četrtini pa prednost povečali na kar 38 točk in obračun veliko pred koncem rešili v svojo korist.

Za Wizardse je Malaki Branham dosegel 17 točk. Washington je lovil prvo zaporedje treh zmag v sezoni, a je odigral drugo tekmo v dveh večerih, kar se je domačim poznalo.

Na tribunah je bil prisoten igralec hokejskega moštva Washington Capitals Alex Ovečkin, poškodovani zvezdnik Wizardsov Trae Young pa je tekmo spremljal s klopi v Ovečkinovem dresu.

Luka Dončić in druščina imajo sedaj po odigranih 47 tekmah razmerje zmag in porazov 29:19 v korist prvih, kar jih uvršča na trenutno peto mesto v zahodni konferenci. Glede na stanje na "divjem" zahodu, ki se iz tekme v tekmo vse bolj zapleta, se bo pritisk na košarkarje v vijoličasto-zlatih dresih v prihodnjih dneh in tednih le še stopnjeval.

Preberi še Jaylen Brown nasprotniku zadal brutalni zlom zoba

Prva tri mesta (pričakovano) zasedajo branilci naslova iz Oklahome, San Antonia in Denverja. Torej moštva, ki so že osvojila naslov prvaka lige NBA, in ki tudi v tej sezoni merijo visoko. Če k omenjeni trojici prištejemo še močno okrepljeni Houston, pa prerojeni Phoenix ob že standardno neugodni Minnesotti in Golden Statu, dobimo krog devetih moštev, ki se bodo krčevito borila za prvih šest mest, ki neposredno vodijo v končnico tekmovanja.

Izid, liga NBA:
Washington Wizards - Los Angeles Lakers 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)

Jaylen Brown nasprotniku zadal brutalni zlom zoba

