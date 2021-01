Phoenix po zmagi proti Denverju najboljše moštvo lige NBA

Los Angeles Lakersi so v gosteh s 109:103 ugnali San Antonio Spurse. Anthony Davisin LeBron Jamessta dosegla 34 oziroma 26 točk. Ob tem je 36-letni James dodal še 11 skokov in 10 podaj za prvega trojnega dvojčka v sezoni. S tem Jezerniki zasedajo drugo mesto zahodne konference pred tretjimi Los Angeles Clippersi, ki so doživeli poraz proti Utahu s 100:106. Eno zmago več od prvakov minule sezone imajo na vrhu vzhoda Phoenix Sunsi. Ti so bili s 106:103 boljši od Denver Nuggetsov, za katere slovenski košarkar Vlatko Čančar ni igral. Trojica Devin Booker(22 točk), DeAndre Ayton (22) in Chris Paul (21) je bila preveč tudi za razpoloženega Jamala Murrayja (31), ki je zgrešil zahtevno zadnjo trojko za podaljšek.

Na vrhu vzhodne konference pa presenetljivo vztrajajo Atlanta Hawksi, ki so trenutno zelo "vroči". Tokrat so v gosteh s 114:96 ugnali moštvo Brooklyna. Pri poražencih sta Kevin Durant in Kyrie Irving dosegla 46 od 96 točk, a je bilo to premalo za uspeh proti Traeju Youngu(21 točk) in soigralcem.