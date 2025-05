'To je eden bolj groznih dni v moji karieri'

Luka Dončić je z Los Angeles Lakersi, kjer je svoj novi dom našel po senzacionalnem tradu na začetku februarja, precej prej kot bi upal in želel končal sezono v ligi NBA. Lani se je z Dallas Mavericksi potil vse do poletja, saj so se Teksašani uvrstili v veliki finale in šele na (po) zadnji oviri imenovani Boston Celtics končali tekmovalno sezono. Visokoleteči Los Angeles Lakersi so v dvoboju z Minnesoto Timberwolvsi zasluženo potegnili "ta kratko". Volkovi so bili v seriji občutno boljši, to je priznal tudi 26-letni Ljubljančan. Anthony Edwards, ki je imel na zadnji tekmi veliko pomoč v Francozu Rudyju Gobertu, ta je vpisal kar 24 skokov, so razkrili vse šibkosti košarkarjev iz mesta angelov.