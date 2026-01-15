Charlotte Hornets sredi Los Angelesa izzivajo Lakerse

Zmaga proti Atlanta Hawks je bila za Lakerse izjemnega pomena, saj so pred tem izgubili kar tri zaporedne obračune. Klonili so proti San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks in Sacramento Kings, skupaj pa na zadnjih desetih tekmah vknjižili pet porazov, pri tem pa s četrtega zdrsnili na peto mesto lestvice zahodne konference.
Domača tekma proti košarkarjem Charlotte Hornets je za Luko Dončića in druščino nova priložnost, da si povrnejo samozavest in vpišejo 25. zmago v letošnji sezoni lige NBA.
Tudi gostje so na zadnjih štirih tekmah zabeležili tri poraze: proti Torontu, Indiani in mestnim tekmecem Lakersov, Clippersom, zanesljivo pa so, s kar 150:95, premagali Utah Jazz. Hornets sicer niso med najuspešnejšimi moštvi letos, na lestvici vzhodne konference zasedajo 12. mesto, so pa že pokazali, da lahko presenetijo, med drugim so porazili vodilno moštvo zahodne konference Oklahoma City Thunder.
