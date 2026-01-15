Naslovnica
Košarka

Charlotte Hornets sredi Los Angelesa izzivajo Lakerse

Los Angeles, 15. 01. 2026 22.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Los Angeles Lakers

Pred košarkarji Los Angeles Lakers so naporni dnevi, po sredini zmagi nad Atlanto jih v noči na petek čaka druga od petih tekem v sedmih dneh. V domači dvorani Crypto.com bodo gostili Charlotte Hornets, ki trenutno zasedajo 12. mesto na lestvici vzhodne konference. Zmaga bi bila za Lakerse velikega pomena, saj nikakor ne želijo znova zapasti v črni niz, iz katerega so se izkopali na prejšnji tekmi.

Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers
FOTO: Profimedia

Zmaga proti Atlanta Hawks je bila za Lakerse izjemnega pomena, saj so pred tem izgubili kar tri zaporedne obračune. Klonili so proti San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks in Sacramento Kings, skupaj pa na zadnjih desetih tekmah vknjižili pet porazov, pri tem pa s četrtega zdrsnili na peto mesto lestvice zahodne konference.

Domača tekma proti košarkarjem Charlotte Hornets je za Luko Dončića in druščino nova priložnost, da si povrnejo samozavest in vpišejo 25. zmago v letošnji sezoni lige NBA.

Luka Dončić in LeBron James sta na tekmi proti Atlanti skupaj zbrala 58 točk.

LeBron James in Luka Dončić na obračunu z Atlanto
LeBron James in Luka Dončić na obračunu z Atlanto
FOTO: Sofascore.com

Tudi gostje so na zadnjih štirih tekmah zabeležili tri poraze: proti Torontu, Indiani in mestnim tekmecem Lakersov, Clippersom, zanesljivo pa so, s kar 150:95, premagali Utah Jazz. Hornets sicer niso med najuspešnejšimi moštvi letos, na lestvici vzhodne konference zasedajo 12. mesto, so pa že pokazali, da lahko presenetijo, med drugim so porazili vodilno moštvo zahodne konference Oklahoma City Thunder.

košarka nba luka dončić la lakers los angeles

Lakersi nadaljujejo z učenjem slovenščine: Kdor ne skače, ni Sloven'c

