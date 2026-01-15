Charlotte Hornets sredi Los Angelesa izzivajo Lakerse

Zmaga proti Atlanta Hawks je bila za Lakerse izjemnega pomena, saj so pred tem izgubili kar tri zaporedne obračune. Klonili so proti San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks in Sacramento Kings, skupaj pa na zadnjih desetih tekmah vknjižili pet porazov, pri tem pa s četrtega zdrsnili na peto mesto lestvice zahodne konference.

Domača tekma proti košarkarjem Charlotte Hornets je za Luko Dončića in druščino nova priložnost, da si povrnejo samozavest in vpišejo 25. zmago v letošnji sezoni lige NBA.