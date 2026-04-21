Lakersom je prvič uspelo, lahko Houston premagajo tudi v drugo?

Čeprav so jezerniki redni del sezone končali mesto višje od Houstona in si s četrtim mestom zagotovili tudi prednost domačega igrišča, so pred prvim krogom končnice rakete veljale za favorite v tem dvoboju. A svoje vloge na uvodni tekmi niso potrdili, košarkarji Los Angelesa so slavili s 107:98.

Prvo tekmo so Lakersi dobili na krilih Luka Kennarda, ki je blestel na parketu in s 27 točkami dosegel rekord kariere v končnici, in veterana LeBrona Jamesa, ki je prispeval 19 točk. Prav toliko jih je dodal še Deandre Ayton, Marcus Smart je vknjižil 15 točk, Rui Hačimura pa točko manj.

Jezerniki se zavedajo, da je to šele prva zmaga, za napredovanje v konferenčni polfinale pa jih potrebujejo še tri. Če jim je začetno presenečenje uspelo, bo tokrat rakete težje ujeti nepripravljene. LeBron pa je že po prvi tekmi premleval, kaj bi lahko naslednjič izboljšal.

"Razmišljam, kaj bi lahko storil bolje, nas postavil v položaj, da bi bili še uspešnejši, tako v napadu kot obrambi. Do torka lahko še precej napredujemo," je bil pred drugim obračunom motiviran izkušeni Američan.