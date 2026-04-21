Košarka

Lakersom je prvič uspelo, lahko Houston premagajo tudi v drugo?

Los Angeles, 21. 04. 2026 22.00 pred 2 urama 2 min branja 0

Ž.Ž.
Los Angeles Lakers - Houston Rockets

Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na sredo čaka nova zahtevna naloga. Potem ko so na uvodni tekmi prvega kroga končnice kljub oslabljeni zasedbi presenetili rakete iz Houstona in povedli z 1:0 v zmagah, bodo tokrat skušali zadržati napad Rocketsov in povesti z dvema zmagama prednosti. Tudi tokrat jezerniki ne bodo mogli računati na še vedno poškodovana Luko Dončića in Austina Reavesa, bi pa lahko za Houston že zaigral Kevin Durant.

FOTO: AP

Čeprav so jezerniki redni del sezone končali mesto višje od Houstona in si s četrtim mestom zagotovili tudi prednost domačega igrišča, so pred prvim krogom končnice rakete veljale za favorite v tem dvoboju. A svoje vloge na uvodni tekmi niso potrdili, košarkarji Los Angelesa so slavili s 107:98.

FOTO: Sofascore.com

Prvo tekmo so Lakersi dobili na krilih Luka Kennarda, ki je blestel na parketu in s 27 točkami dosegel rekord kariere v končnici, in veterana LeBrona Jamesa, ki je prispeval 19 točk. Prav toliko jih je dodal še Deandre Ayton, Marcus Smart je vknjižil 15 točk, Rui Hačimura pa točko manj.

Jezerniki se zavedajo, da je to šele prva zmaga, za napredovanje v konferenčni polfinale pa jih potrebujejo še tri. Če jim je začetno presenečenje uspelo, bo tokrat rakete težje ujeti nepripravljene. LeBron pa je že po prvi tekmi premleval, kaj bi lahko naslednjič izboljšal.

"Razmišljam, kaj bi lahko storil bolje, nas postavil v položaj, da bi bili še uspešnejši, tako v napadu kot obrambi. Do torka lahko še precej napredujemo," je bil pred drugim obračunom motiviran izkušeni Američan.

FOTO: AP

Dvoboj med jezerniki in raketami zaznamujejo številne poškodbe. Košarkarji Los Angelesa v svojih vrstah pogrešajo Luko Dončića in Austina Reavesa, prvi obračun pa je moral pri Houstonu izpustiti tudi Kevin Durant. Ta bi sicer zvečer že zaigral, medtem ko bosta morala Dončić in Reaves svoje soigralce še nekaj časa spremljati s klopi.

nba končnica los angeles lakers houston rockets luka dončić lebron james

