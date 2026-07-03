Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka
Zgodba se razvija

Lakerse zapušča še en vidni člen ekipe

Los Angeles, 03. 07. 2026 19.13 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakerse zapušča še en vidni člen moštva. Potem ko je postalo jasno, da za jezernike v naslednji sezoni ne bo več igral zimzeleni LeBron James, sedaj ameriški mediji poročajo, da se v Washington Wizardse seli center Deandre Ayton, ki je bil leta 2018 na naboru izbran kot prvi s strani Phoenix Sunsov. V vmesnem času so Lakerse zapustili tudi Marcus Smart, Luke Kennard in Jaxson Hayes, ki je pred kratkim postal naturalizirani Slovenec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodstvo jezernikov bo reprezentanta Bahamov Deandreja Aytona poslalo v Washington Wizardse. V zameno bo v mesto angelov prišel Jaden Hardy, ki je bil že soigralec Luke Dončića pri Dallasu. Zraven bodo jezerniki dobili še dva izbora v drugem krogu nabora v letih 2031 in 2032.

Preberi še Lakersi v kratkem času pridobili kar štiri okrepitve

Po besedah ameriškega novinarja Shamsa Charanie se bo vodstvo Lakersov sedaj osredotočilo na iskanje menjave za Walkerja Kesslerja, ki je pred dnevi prišel iz Utah Jazzov. Po menjavi Kesslerja ja postalo bolj ali manj jasno, da si bo Ayton moral poiskati novo sredino pod obročem.V ožjem krogu kandidatov se po zapisu Charanie omenjajo Andre Drummond, Jonas Valančiunas in Kevon Looney.

Deandre Ayton se po letu dni poslavlja od Lakersov.
Deandre Ayton se po letu dni poslavlja od Lakersov.
FOTO: AP

Ayton je bil oddan v menjavo le nekaj dni po tem, ko je v veljavo vstopila pogodba, v kateri bi zaslužil 8,1 milijona dolarjev letne plače. 213 centimetrov visoki center, ki je k Lakersom prišel iz Portlanda, je v svoji edini sezoni, ki jo je preživel pri sedemnajstkratnih prvakih, v povprečju dosegal 13 točk, 8 skokov in blokado na tekmo, pri čemer je odigral 72 tekem, kar je njegov osebni rekord za posamezno sezono. Bahamec je prvotno podpisal dvoletno pogodbo za 16,2 milijona dolarjev, ki je vključevala opcijo še za eno sezono.

Preberi še LeBron zapušča Lakerse, odzval se je tudi Luka: 'Bilo mi je v čast'

Dončić je pred Aytonom ostal že brez šestih soigralcev iz minule sezone. Poleg centra so jezernike zapustili tudi LeBron James, Marcus Smart, Luke Kennard in naturalizirani slovenski center Jaxson Hayes.

nba košarka lakers ayton

31 točk razlike: debakel oslabljene Slovenije v Estoniji

24ur.com Novopečeni slovenski državljan zapušča Dončića in druščino
24ur.com Dončićev najljubši soigralec predčasno prekinil pogodbo. So Lakersi v težavah?
24ur.com Preprečili pretep trenerja in igralca? Redick se zaveda, da so Lakersi brez Dončića in druščine 'topovska hrana'
24ur.com Lakersi v kratkem času pridobili kar štiri okrepitve
24ur.com Nekdanji soigralec Dončića verjame, da bi se morali Lakersi odreči LeBronu
24ur.com LeBron James odšteva dneve do vrnitve na parket
24ur.com Lakersi brez Dončića prišli do nove prepričljive zmage
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kladivo
03. 07. 2026 19.56
Realno gledano james za svojo placo pri svojih letih ni glih granata antnony pa tudi ni glih biser bil je pred luko na naboboro potem pa tema se jim je pa sprostil salary cup i vrjrjetno bo tudi kdo prisel
Odgovori
0 0
Amor Fati
03. 07. 2026 19.49
V NBA si ali statist ali pa glavni zvezdnik, oziroma ali pomagač ali cirkusant. Zato pa folk igra samo še zarad denarja.
Odgovori
+1
1 0
Slash
03. 07. 2026 19.46
Upam da vsaj Broni ostane !
Odgovori
+1
2 1
Oliguma
03. 07. 2026 19.43
Končnico..naslednjo sezono lahko samo sanjajo.
Odgovori
+2
4 2
JOSEPH HAYDN
03. 07. 2026 19.41
Vsi bežijo od nesposobnega Dončića
Odgovori
-2
2 4
Slovenska pomlad
03. 07. 2026 19.39
Še Sekulića za trenerja,pa lahko igrajo ŠKL
Odgovori
+0
3 3
stanga123
03. 07. 2026 19.31
Luka pejt nazaj v dallas .ti sam prodajajo
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
zadovoljna
Portal
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
Georgina delila utrinke in pokazala, kako zelo ponosna je
Georgina delila utrinke in pokazala, kako zelo ponosna je
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Kako sta slavni dvojčici ustvarili eno najbolj zaželenih luksuznih znamk na svetu?
Kako sta slavni dvojčici ustvarili eno najbolj zaželenih luksuznih znamk na svetu?
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni zlikovec iz Mad Maxa
Le nekaj ur od Slovenije se skriva ena najlepših gorskih vasi v Evropi
Le nekaj ur od Slovenije se skriva ena najlepših gorskih vasi v Evropi
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763