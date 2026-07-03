Lakerse zapušča še en vidni člen ekipe

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Vodstvo jezernikov bo reprezentanta Bahamov Deandreja Aytona poslalo v Washington Wizardse. V zameno bo v mesto angelov prišel Jaden Hardy, ki je bil že soigralec Luke Dončića pri Dallasu. Zraven bodo jezerniki dobili še dva izbora v drugem krogu nabora v letih 2031 in 2032.

Po besedah ameriškega novinarja Shamsa Charanie se bo vodstvo Lakersov sedaj osredotočilo na iskanje menjave za Walkerja Kesslerja, ki je pred dnevi prišel iz Utah Jazzov. Po menjavi Kesslerja ja postalo bolj ali manj jasno, da si bo Ayton moral poiskati novo sredino pod obročem.V ožjem krogu kandidatov se po zapisu Charanie omenjajo Andre Drummond, Jonas Valančiunas in Kevon Looney.

Deandre Ayton se po letu dni poslavlja od Lakersov. FOTO: AP

Ayton je bil oddan v menjavo le nekaj dni po tem, ko je v veljavo vstopila pogodba, v kateri bi zaslužil 8,1 milijona dolarjev letne plače. 213 centimetrov visoki center, ki je k Lakersom prišel iz Portlanda, je v svoji edini sezoni, ki jo je preživel pri sedemnajstkratnih prvakih, v povprečju dosegal 13 točk, 8 skokov in blokado na tekmo, pri čemer je odigral 72 tekem, kar je njegov osebni rekord za posamezno sezono. Bahamec je prvotno podpisal dvoletno pogodbo za 16,2 milijona dolarjev, ki je vključevala opcijo še za eno sezono.